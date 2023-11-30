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厲害！北台灣「最省空間建案」在桃園 兩房只需14坪

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

據住展雜誌統計，今年截至11月24日止，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下的兩房房型（建案銷售說明或平面圖標示為兩房），之中以桃園市區「宜誠吾寓」及大園「福興豐綻」的兩房房型最省空間，坪數最小僅約14坪，其次為觀音「心世界3」，兩房最小僅15坪。

據住展雜誌統計，今年截至11月24日止，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下的兩房房型之中以桃園市區「宜誠吾寓」及大園「福興豐綻」的兩房房型最省空間。住展雜誌提供
據住展雜誌統計，今年截至11月24日止，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下的兩房房型之中以桃園市區「宜誠吾寓」及大園「福興豐綻」的兩房房型最省空間。住展雜誌提供

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖然迷你兩房的室內可使用空間相當有限，但因具備相對低總價條件，近期這類房型的銷售表現依舊穩定，買方包括預算有限的首購族，以及計畫買房出租的長期置產族。

成采錡指出，尤其是在桃園觀音等公寓建案較多的郊區，因線上小兩房房型多具備相對低總價和低公設比的「雙低」優勢，以及建案基地鄰近工業區，有穩定工作人口支撐租屋需求，當地房市持續可看到外地置產客的足跡。

分縣市來看，今年截至11月24日，桃園市有28個建案，規劃有20坪以下的兩房房型，新北市以24個建案居次，台北市則有20個建案，最小兩房房型不到20坪。

至於買盤以在地人為主的宜蘭縣，今年有13個建案推出低總價兩房房型。新竹房市依舊以三房房型最受市場歡迎，因此規劃迷你兩房房型的建案較少，新竹縣市合計僅四個。

若以坪數區分，今年北台灣公開銷售的迷你兩房建案中，坪數最小為桃園市區「宜誠吾寓」及大園「福興豐綻」，兩房房型僅14坪，而桃園觀音「心世界3」則推出15坪兩房房型。

成采錡表示，而台北中山「中山晶綻」及北投「夏沐時」、新北五股「快樂王國-理享城」、宜蘭五結「國恒青淞」，都有16坪兩房規劃。其餘建案最小兩房房型介於17至20坪之間，並以規劃有19坪兩房房型的建案數量達29個最多。

建案 房市 買房 坪數

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