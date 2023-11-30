房市買盤歸隊兩樣情！低總價受歡迎 高價成票房毒藥
住商機構統計11月旗下成交狀況，全台月增6.8%、年增28.8%，區域表現上全面優於去年，除雙北外，表現都比上月亮眼。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，8月新青安房貸上膛後，買氣開始直線加溫，特別是低總價個案，成交相對亮眼。
徐佳馨表示，表現最佳的區域在桃園，月增達23.7%，年增也有20.8%，高雄在月成長上也有20.5%，年成長達25.4%，雖然台北市較上月減少3.1%，新北較上月減少10.6%，不過兩區年增均超過兩成，整體來說多數呈現正面表現。
至於在產品主力上，北北桃中1,500萬以下，台南高雄1,000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，總價多寡已經成為買方決定購買與否的關鍵，在總價思維下，便宜都是心頭好，高價成票房毒藥。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往選舉多會影響買氣，不過今年受惠於政策帶動，第4季買氣穩中有進，明年經濟表現雖然溫和成長，但在自用買方支撐下，預估明年上半年表現應能延續今年下半年熱度，但下半年因為政經變數增加，情況還需要再觀察。
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