快訊

副教授升等未過屬違法否決 台大被判國賠10萬

冷戰國師季辛吉：冷酷的美國國務卿，變熱情的中國代言人

台版「柬埔寨案」受害女異鄉遭性侵 竹聯李振豪判2個有期徒刑18年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最小14坪！北台灣89建案推迷你2房 專家曝買方

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

住展雜誌統計指出，為壓低總價，北台灣新建案減坪不減房，今年截至11月24日，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下的2房房型中，坪數最小僅約14坪。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖然迷你2房的室內可使用空間相當有限，但因具備相對低總價條件，近期這類房型的銷售表現依舊穩定，買方包括預算有限的首購族，以及計畫買房出租的長期置產族。

尤其是在桃園觀音等公寓建案較多的郊區，因線上小2房房型多具備相對低總價和低公設比的「雙低」優勢，以及建案基地鄰近工業區，有穩定工作人口支撐租屋需求，當地房市持續可看到外地置產客的足跡。

分縣市來看，今年截至11月24日，桃園市有28個建案，規劃有20坪以下的2房房型，新北市以24個建案居次，台北市則有20個建案，最小2房房型不到20坪。

至於買盤以在地人為主的宜蘭縣，今年有13個建案推出低總價2房房型。新竹房市依舊以3房房型最受市場歡迎，因此規劃迷你2房房型的建案較少，新竹縣市合計僅4個。

北台灣迷你2房建案統計。資料來源／住展雜誰
北台灣迷你2房建案統計。資料來源／住展雜誰

若以坪數區分，今年北台灣公開銷售的迷你2房建案中，坪數最小為桃園市區「宜誠吾寓」及大園「福興豐綻」，2房房型僅14坪，桃園觀音「心世界3」則推出15坪2房房型。

台北中山「中山晶綻」及北投「夏沐時」、新北五股「快樂王國-理享城」、宜蘭五結「國恒青淞」，都有16坪2房規劃。其餘建案最小2房房型介於17至20坪之間，並以規劃有19坪2房房型的建案數量達29個最多。

另統計今年截至11月24日止，北台灣所有公開銷售建案的房型規劃，宜蘭五結「院里來-聚心」1房房型約10坪，台北萬華「上城捷座」最大1房房型22坪，兩者差12坪。

桃園大園「福興豐綻」最小2房房型14坪，宜蘭五結「林場‧鳳梧」最大2房房型達41坪，相差27坪。

新北五股「快樂王國-理享城」最小3房房型20坪，新北板橋「君麟」最大3房房型65坪，較前者大了45坪，突顯「一種房型，各自表述」的市場現象。

建案 房市 買房

延伸閱讀

不敵房市寒冬 歐洲不動產巨人Signa聲請破產

明起4天降溫有感！日夜溫差溜滑梯「下探1字頭」 最冷時間點曝光

2024桃園跨年晚會敲定青埔登場 觀旅局今曝藝人主持搭檔

影／林口建案塔吊傾倒砸落鷹架 底下民眾驚駭奔逃畫面曝光

相關新聞

首購族狂上車 永慶：11月買氣年增三成

永慶房屋表示，新青年安心成家優惠貸款方案讓不少有意購屋的民眾加速進場，帶動交易量回穩，加上年底購屋旺季來臨，11月全台交...

土地銀行出手標售大安區豪宅 每戶總價1.4億元

北市蛋黃區豪宅罕見釋出。土地銀行將在11月30日至12月20日啟動標售台北市大安區「吉美大安花園」3戶物件，每戶底價1....

最小14坪！北台灣89建案推迷你2房 專家曝買方

住展雜誌統計指出，為壓低總價，北台灣新建案減坪不減房，今年截至11月24日，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下...

復甦力道不足 10月製造業景氣燈號續亮黃藍燈

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，儘管全球終端需求仍低迷，製造業復甦力度不足，但因低基數漸低，且外銷訂單年減幅度縮小，...

養毛孩超車新生兒 這類住宅異軍突起

根據農業部寵物登記管理資訊網統計，今年截至10月，全台犬貓認養登記數合計已達19.4萬隻，其中汪星人約7.9萬隻、喵星人...

全家鮮食創50億業績 人氣TOP10香腸蛋炒飯、豬排咖哩燴飯都上榜

全家（5903）鮮食今年營收佔比已突破三成，今年銷售排行TOP 50的熱銷鮮食於外包裝均印上「全家全明星」標示；其中，銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。