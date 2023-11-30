最小14坪！北台灣89建案推迷你2房 專家曝買方

住展雜誌統計指出，為壓低總價，北台灣新建案減坪不減房，今年截至11月24日，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下的2房房型中，坪數最小僅約14坪。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖然迷你2房的室內可使用空間相當有限，但因具備相對低總價條件，近期這類房型的銷售表現依舊穩定，買方包括預算有限的首購族，以及計畫買房出租的長期置產族。

尤其是在桃園觀音等公寓建案較多的郊區，因線上小2房房型多具備相對低總價和低公設比的「雙低」優勢，以及建案基地鄰近工業區，有穩定工作人口支撐租屋需求，當地房市持續可看到外地置產客的足跡。

分縣市來看，今年截至11月24日，桃園市有28個建案，規劃有20坪以下的2房房型，新北市以24個建案居次，台北市則有20個建案，最小2房房型不到20坪。

至於買盤以在地人為主的宜蘭縣，今年有13個建案推出低總價2房房型。新竹房市依舊以3房房型最受市場歡迎，因此規劃迷你2房房型的建案較少，新竹縣市合計僅4個。

北台灣迷你2房建案統計。資料來源／住展雜誰

若以坪數區分，今年北台灣公開銷售的迷你2房建案中，坪數最小為桃園市區「宜誠吾寓」及大園「福興豐綻」，2房房型僅14坪，桃園觀音「心世界3」則推出15坪2房房型。

台北中山「中山晶綻」及北投「夏沐時」、新北五股「快樂王國-理享城」、宜蘭五結「國恒青淞」，都有16坪2房規劃。其餘建案最小2房房型介於17至20坪之間，並以規劃有19坪2房房型的建案數量達29個最多。

另統計今年截至11月24日止，北台灣所有公開銷售建案的房型規劃，宜蘭五結「院里來-聚心」1房房型約10坪，台北萬華「上城捷座」最大1房房型22坪，兩者差12坪。

桃園大園「福興豐綻」最小2房房型14坪，宜蘭五結「林場‧鳳梧」最大2房房型達41坪，相差27坪。

新北五股「快樂王國-理享城」最小3房房型20坪，新北板橋「君麟」最大3房房型65坪，較前者大了45坪，突顯「一種房型，各自表述」的市場現象。

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