首購族狂上車 永慶：11月買氣年增三成

永慶房屋表示，新青年安心成家優惠貸款方案讓不少有意購屋的民眾加速進場，帶動交易量回穩，加上年底購屋旺季來臨，11月全台交易量較10月小增3%。

根據永慶房產集團統計：與10月相比，台北月增4%，新北與桃園持平，新竹縣市成長10%，台中增加3%，台南與高雄分別月增11%與1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，年底傳統購屋旺季來臨，民眾購屋轉趨積極，加上新青安優惠貸款的政策發酵下，原本就有意購屋的首購族或符合資格的自住族群，決策時間縮短，加快腳步進場購屋。

此外，在通膨仍高的狀況下，不少換屋、長期置產需求也有增加的跡象，讓11月房市交易月增3%，房市買氣連五升。

若與去年11月同期相比，全台房市交易量增36%，台北年增32%，新北成長42%，桃園年增36%，新竹縣市量增40%，台中成長36%，台南年增27%，高雄則成長38%。

陳金萍說，去年11月面臨全球市場需求萎縮，台灣外銷訂單、出口開始衰退，全球與台灣經濟成長走緩，消費者信心創下金融海嘯以來新低，同時在有感升息以及兩岸關係較為緊繃的狀況下，民眾對於房市後市預期改變，購屋態度趨於審慎、觀望，房市交易低迷。

反觀今年，中美關係緩和、經濟情勢穩定、台股暢旺，消費、購屋信心回升，而房市政策利空出盡，投機退場，加上新青安優惠貸款穩定買氣，讓房市回歸正常供需，自用當道，今年11月全台交易量表現較去年同期大增逾三成。

陳金萍表示，目前經濟情勢與總統大選議題尚未干擾房市表現，房貸利率仍維持相對低檔，也沒有新的打炒房政策推出，加上新青安房貸穩定房市買氣，近期房市交易仍以自用、長期置產為主力，量能穩定。

根據內政部最新統計，今年1-10月全台建物買賣移轉棟數24.6萬棟，年減7.8%，減幅已收斂至個位數，若11-12月單月房市交易量達2.72萬棟以上，全年將突破30萬大關。

不過，陳金萍提醒，全球經濟仍脆弱，在國內經濟與國際連動的狀況下，台灣難獨好，加上後續總統選戰正式開打，兩岸關係的後續發展，都是牽動房市未來走向的變數，仍需持續觀察。

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