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影／頂樓泳池俯瞰港口美景 國城定潮5字頭坐穩亞灣豪宅王

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
國城定潮餐廳。圖／業者提供
國城定潮餐廳。圖／業者提供

全台豪宅吹起國際建築風潮，近年發展快速的高雄不遑多讓，有米其林建商之稱的國城建設，其擘畫12年的百億級大案「國城定潮」今年正式竣工落成，據實價，該案目前每坪成交已站穩5字頭，穩坐亞灣區「豪宅王」寶座。

國城建設副總洪嘉聰表示，該案不僅是高雄第一座國際級建築，公設更由安縵集團御用設計師Jaya操刀，也是Jaya生前唯一一棟海外住宅作品，可以肯定的是，未來10年、甚至20年，南台灣都不會出現比這更好的住宅了。

洪嘉聰指出，國城定潮有別於傳統豪宅給人豪奢繁複的印象，在公設部分主打實用性，所有設備皆比照專業級場域來設計，並以「上隱下和」打造住戶的居住哲學，如2樓規劃住戶專屬的全日餐廳以及全台豪宅中少見的豪華宴會廳；高樓層則規劃天際酒廊、雪茄室、無邊際泳池、健身中心等隱密的私人使用空間，而最特別的莫過於位在15及21樓兩座挑空五層樓高的空中花園，分別設有Spa Villa以及媲美總統級套房的Sky Villa，可供住戶招待親友入住。

根據實價登錄顯示，國城定潮目前已累積71筆交易，最高單價及總價為36樓，總面積182.28坪，毛胚戶以總價9,288萬元成交，拆算車位後每坪單價52.4萬元；今年中也揭露一筆11樓、總面積114.42坪，含裝修總價5,698萬元、單價52.1萬元交易。

國城建設執行副總經理許鳳仙表示，目前15樓以下樓層已近售罄，而高樓層因擁有絕佳視野每坪開價約55-85萬元，與預售時期相比，不論是低、中、高樓層或同樓層，房價皆呈現上漲趨勢，最大漲幅甚至超過30%。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，亞灣區近年為高雄城市轉型重點發展區域，不僅將引進更多產業、人才進駐，大型公共建設也由國際團隊設計打造，更能展現一定高度的國際視野，如今體現在住宅建案上，可為在地住宅規劃帶來新概念，尤其結合了新加坡、日本等國人熟悉在營建規劃有代表作的國家團隊，市場接受度高，如台北信義區的琢白、松雍，以及台中七期的寶輝、寶璽、大陸建設數案都是與國際團隊合作的代表作，頂級價碼也深受資產族群青睞，印證口碑與實質宜居性兼具，如今高雄市同等規模的建案推出，引領高雄房市新風貌自不在話下。

「國城定潮」位在中華五路與復興三路口，全案集結五大國際知名團隊聯手打造，包括新加坡豪宅推手SCDA操刀建築外觀、Aman集團御用設計師Jaya Ibrahim規劃頂級公設、日本現代山水大師枡野俊明設計庭園、澳洲TFB執掌燈光設計以及日商大林組全案營建管理技術服務，社區更引進兩間米其林星級餐廳Liberté、承Sho進駐，基地面積2,112坪，分A、B兩棟地上41層、地下4層SC大樓，規劃97~165坪產品，公設比35.8%，每坪單價50-80萬元起，共計187戶住家、12戶店面。

國城定潮1樓大廳。記者朱曼寧／攝影
國城定潮1樓大廳。記者朱曼寧／攝影
國城定潮。圖／業者提供
國城定潮。圖／業者提供
國城定潮頂樓游泳池。記者朱曼寧／攝影
國城定潮頂樓游泳池。記者朱曼寧／攝影
國城定潮1樓公設區。記者朱曼寧／攝影
國城定潮1樓公設區。記者朱曼寧／攝影
國城定潮頂樓看出去的港口景。記者朱曼寧／攝影
國城定潮頂樓看出去的港口景。記者朱曼寧／攝影
國城定潮頂樓游泳池。記者朱曼寧／攝影
國城定潮頂樓游泳池。記者朱曼寧／攝影

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