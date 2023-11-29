防不公平競爭及碳洩漏 張安平籲政府徵進口水泥鋼鐵石化碳關稅

台泥董事長張安平今天下午在第三季法說會指出，全球碳定價競賽必將無可避免，當歐盟、美國、中國大陸及我國都陸續推動碳定價制度，針對國外高碳排產品包括進口水泥、鋼鐵、石化等產品進到台灣市場，都必須收取跨國界碳關稅，才符合公平性，也更能保障國內真正用力減碳企業的權益，要不然會對國內的產業造成不公平的競爭。

台泥總經理程耀輝在法說會中表示，歐盟CBAM碳邊境機制（俗稱碳關稅）已經開始試行，確保歐洲內部的減碳努力，不會因為其他市場碳排較高的商品進到歐洲而受到削弱；美國國會推動的Prove It Act證明碳排法案，也將要求所有貿易夥伴包括台灣，提供產品碳排數據，計算平均碳排，接著徵收碳費；大陸全國碳交易市場2024年要納入更多行業，促進碳排放減少的市場化機制，台灣也將在2024年開徵碳費。

張安平認為，如果未來的碳費制度吻合使用者付費以及公平兩項原則，台泥當然支持收取碳費，而且認為台泥的減碳、低碳作為，將會具備更高競爭力。

張安平指出，使用者付費是應該的，當然要看政府未來40天之內對碳費徵收有更清楚的方案，但如果台灣的水泥、鋼鐵、石化等產品未來出口時要付出碳費或碳稅，希望政府從明年1月1日起，也應該依據「氣候變遷因應法」第31條的條文精神，針對進口台灣的高碳排產品，例如水泥、鋼鐵、石化產品，都必須收取跨國界碳關稅，這才符合公平性，更能保障國內真正用力減碳企業的權益，要不然會對國內的產業造成不公平的競爭。

台泥也表示，若任由高碳排的水泥進口台灣，卻不收取碳關稅，無疑是放任進口產品的碳洩漏，不利全球減碳。

他表示，就像政府向台灣企業收取碳費一樣，進口業者必須出具第三方認證的碳足跡憑據，也就是所有進口水泥等高碳排產品，必須要有第三方碳足跡認證，要不然政府至少應該用最基本的稅率，對這些進口產品收取碳關稅，譬如水泥的碳關稅，大概可以用全球平均一公噸有900公斤碳排來計算。但到目前為止，還不清楚未來環境部到底要怎麼做這件事。

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