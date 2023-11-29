高雄洲際酒店 化身冬季樂園耶誕城

迎接聖誕跨年季節，高雄洲際酒店今年以「冬季樂園」為主題，精心策畫、設計系列佈置，為旅客獻上南方耶誕城！

業者指出，酒店戶外八米高度、由182顆大型燈球組成的聖誕樹，獲封「夢幻棉花糖」聖誕樹，今年配合主題換新燈色，並加碼設置造雪機，即日起至2024年1月31日止，每天下午5時30分至晚間10時30分亮燈、晚間6時後的每個整點更吹起浪漫雪景和聖誕樹光影變化，與馴鹿和雪橇燈飾為亞洲新灣區夜景增添繽紛色彩。

酒店一樓的Delicatesse洲際烘焙坊整體設計全新登場！由洲際西點主廚陳一輝(Marvin Chen)率廚藝團隊，耗時一百五十個小時打造真人比例薑餅屋，手工烘焙的薑餅和糖霜香甜誘人，更有雪花投影、暖心火爐等，連BL.T33大廳酒吧的天花板都出現倒掛聖誕樹、手扶梯轉角樓層亦佈置了毛衣小雪人等超萌場景，整間酒店彷彿化身為一座耶誕城，被譽為冬遊高雄必訪打卡景點之一，歡迎旅客入住探索冬季主題樂園，收獲美好照片和回憶。

而高雄洲際酒店每年聖誕節舉辦活動回饋社會，與公益團體合作獻愛心，今年酒店大廳的聖誕樹高達三米，與來自美國加州、被譽為「飽滿療癒系」的絨毛動物玩偶品牌《Bellzi 》，共同打造龍年專屬的奇幻樂園，精選暖色系的小暴龍、棘龍和劍龍，以大恐龍牽小恐龍的可愛組合，邀請賓客以每組一大一小共980元認購恐龍玩偶。

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