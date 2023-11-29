晶華董事長潘思亮遭冒名 公司發布反詐騙聲明
近來網路詐騙事件層出不窮，晶華（2707）今（29）日發布聲明表示，集團董事長潘思亮從未以個人身分在臉書公開貼文或贊助廣告，亦未在Youtube、Line或其他平台經營群組、粉絲頁或社團。任何使用其名義在平台、網頁或社團發佈相關投資、飆股或其他任何高獲利之訊息，均不肖人士詐騙手段，將追究相關民刑事責任，絕不寬貸。
晶華發布的聲明主要涵蓋四點，包含1、集團董事長潘思亮從未以個人身分在臉書公開貼文或贊助廣告，亦未在Youtube、Line或其他平台經營群組、粉絲頁或社團。2、任何使用潘思亮董事長名義在前述平台、網頁或社團發佈相關投資、飆股或其他任何高獲利之訊息，均係不肖人士詐騙手段，請大眾切莫輕信，以免受騙。3、對上開不法詐騙行為，集團及潘董事長將追究相關民刑事責任，絕不寬貸。4、社會大眾有任何疑問，請撥165反詐騙專線即時查證，以免受騙上當。
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