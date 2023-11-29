南亞攜手工研院、德國萊因 完成主要產品碳足跡查證

因應全球減碳趨勢，南亞（1303）宣布攜手工研院、德國萊因完成主要產品碳足跡查證。南亞預計投資171億元推動低碳能源轉型」、「節能減碳循環經濟」、「提高再生能源用量」、「碳捕捉技術運用」等四大減碳策略，並透過採用低碳原料、提高回收料使用比例等，降低產品含碳量、提高回收便利性。

南亞表示，進行產品碳足跡盤查作業時，除能從中發掘產品碳排熱點，導入各項減碳措施，降低碳足跡，提高產品競爭力外，更能藉此契機帶動整體供應鏈上、下游共同減碳。故南亞已著手運用企業ERP作業資訊自動計算產品別碳排放源，並與工研院DoITPro碳排放係數資料庫數據作串接，建構南亞專屬碳管理平台。

展望未來，南亞將積極面對氣候變遷所帶來的機會及挑戰，通過持續精進產品設計、生產工藝和供應鏈管理來強化營運韌性，帶領業界共同為環境永續貢獻一份心力。

南亞指出，為因應全球減碳趨勢，自2005年起已依據ISO 14064-1持續完成各年度溫室氣體排放量查證（範疇一及範疇二）；現更進一步推動ISO 14067產品碳足跡查證，完整盤查產品從原料取得（含運輸）到製造階段的溫室氣體排放量（涵蓋範疇一、二、三），以掌握各產品實際碳排情形及碳排熱點，據以進行各項減碳計劃。

因南亞產品涵蓋「塑膠加工」、「化工」、「聚酯纖維」、「電子材料」等不同產業，製造流程、產品種類及原物料投入項目繁多，為養成產品碳足跡自我盤查能力，故自2022年開始與工研院綠能所合作培訓種子團隊，去年度已完成由寶特瓶回收再生之聚酯粒、POY、DTY、FDY、聚酯膜等產品查證。

今年度更擴大完成工程塑膠粒、TPU膠粒、SMC慶祥門、鄰苯二甲酐、丁二醇、乙二醇、離型膜、銅箔、玻纖絲、玻纖布、環氧樹脂、銅箔基板及模鑄式變壓器等13項產品碳足跡盤查，並委託深受業界信賴的德國萊因（TÜV Rheinland）進行第三方查證，確信相關數據及佐證資料後，取得產品碳足跡聲明書。

除了上述工業產品（business-to-business）外，南亞亦已領先業界完成隔熱紙、塑膠回收棧板等消費性產品（business-to-consumer）碳足跡查證，取得環境部碳足跡標籤及減碳標籤認證，提供消費者更多節能、低碳新選擇，同時並協助環境部訂定相關產品碳足跡產品類別規則（PCR），做為日後塑膠同業向環境部申請碳足跡標籤的查證準則。

為了達成減碳目標，南亞公司預計投資171億元推動「低碳能源轉型」、「節能減碳循環經濟」、「提高再生能源用量」、「碳捕捉技術運用」等四大減碳策略，並透過採用低碳原料、提高回收料使用比例、跨廠能資源整合及材質單一化設計等方式降低產品碳含量及提高回收便利性。

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