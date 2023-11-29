生成式AI夯 八成消費者關注內容真實性與透明度

生成式AI(Gen AI)技術逐漸進入民眾生活，展現在行銷科技與內容創作上。Yahoo公布2023「生成式AI台灣消費者大調查」，揭露消費者最期待的AI應用是查詢疑問解答、旅遊行程建議。根據調查結果，有六成台灣消費者偏好「AI+人工」搭配生成的內容；八成台灣消費者在意AI內容的真實性、透明度；而當媒體使用AI生成或編輯內容時，台灣消費者認為最重要的是「事實查核」。

Yahoo引用研調數字，至2023年10月，市場上已有將近一萬個AI工具；2023年第1季生成式AI領域吸引了百億美元的投入、Yahoo公布2023「生成式AI（Generative AI）消費者大調查」結果，針對台灣13歲以上、近8,000位受訪者，深入了解台灣消費者對生成式AI在「應用範圍」、「內容生成模式」與「媒體使用」三大面向的看法與興趣。

Yahoo國際消費者洞察暨數據分析部副總監蘇建勳指出，已有半數台灣人使用過生成式AI工具，其中有11%是經常使用，除了工作及商務事務（42%）的應用，最期待的應用則是查詢疑問解答、旅遊行程建議、投資財務規劃。

從各年齡層分佈中也觀察到，年輕族群經常使用的比率較高，Z世代使用者（13-24歲）中有近3成是經常使用者、千禧世代（25-40歲）則為1成。

調查顯示，有68%的台灣消費者認為AI無法完全取代人工生成的內容、另有55%則認為AI在不久的將來將取代人工內容。但「AI+人工」搭配而生成的內容，無論是「AI生成+人工驗證」或是「人工生成透過AI建議強化」，都有高達六成的接受度，高於「純人工產出」（55%）的偏好程度，但「純AI產出」的內容只有25%的消費者可以接受。在內容種類部分，台灣消費者對AI生成的「影音電影（62%）、音樂（60%）、藝術作品（54%）的接受度較高，但是個人原創相關的內容，例如小說文學（49%）、動漫（47%）、論文報告（39%）、Podcast（35%）的接受度則是較低。

調查結果也指出，台灣消費者雖然對AI生成內容的接受度高，但仍有63%的消費者認為「AI生成內容和當前其他社會及政治問題一樣令人擔憂」，包含其可能產生的真實性（80%）、透明度（80%）、資料安全（78%）、道德規範（76%）、品質（73%）等。因此，有78%的台灣消費者認為「與人工內容相同，AI生成內容需要規範與監督」。

當媒體使用AI生成或編輯內容時，台灣消費者認為最重要的是「事實查核」、「人工審查監督」、「數據公正性」、「使用規範」、「員工教育」和「透明揭露」。同時，若網站對AI生成內容有完整人工審查流程，有70%受訪者表示將增加對其信賴度。

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