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新竹房價還在往上跑 舊城區也逼近8字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

新竹房價仍在攀升，實價揭露，新竹市預售單價今年9月已來到每坪79.7萬元，與8字頭一步之遙，昨(28)日新公開的「昌傑謙謙」，頂樓最高成交價也來到78.1萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示， 今年以來新竹單價60-80萬元的住宅預售案，交易量已占了全市同類產品的近三成，並集中在新竹車站、北門商圈一帶，在竹科周邊趨於飽和的房市狀態下，傳統舊城區明顯崛起。

「昌傑謙謙」由昌傑建設投資興建，基地位於新竹市北區仁德街，基地約880坪，規劃地上26層、地下5層，36~42坪，個案於10月中旬進場潛銷，目前實價登錄已揭露23戶，成交單價落在64-78萬元。

一般認為新竹房子買家都是竹科工程師，昌傑建設總經理郭嘉傑表示，昌傑謙謙已購戶有竹科工程師，但更多的是在地自營商、科技產業相關承包商，以及原本住在透天的長輩。

他說，以往很多家庭，年輕人離家買電梯大樓，老人家住老家，但在新竹市不同，很多長輩因為住在電梯宅比較方便，會把透天留給年輕人住，自己買電梯大樓。

昌傑謙謙訴求位於北門生活圈核心，由獲得德國IF設計、義大利Dedalo Minosse、日本Good Design等多項國際設計大獎，並打造出「法鼓山雲來寺」、天母豪宅「家居天和」的建築師李文勝規劃設計。

另外個案也採用日鐵（原新日鐵）NIPPON STEEL制震壁系統，減少建築物位移、變形、搖晃等問題，提高住宅居住舒適性。

郭嘉傑表示，今年前兩季大新竹房市仍呈現多頭，目前雖整體市場確往下走，但竹科園區帶動的居住人口仍明顯正成長，因此消費力道還是存在，昌傑一年推出一案，受到購屋消費者信賴，將持續於大新竹地區購地推案。

竹科 北門

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