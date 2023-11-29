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賣1間賺1間！台北信義轉手獲利1.1億 擠入200萬俱樂部

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北信義示意圖／台灣房屋信義101加盟店提供
台北信義示意圖／台灣房屋信義101加盟店提供

豪宅兩百萬俱樂部出現新成員！實價揭露，信義計畫區豪宅「台北信義」，10月中樓層戶，由自然人以無貸款的方式總價2億9888萬元買下，每坪213.2萬元，創該社區歷史新高，也讓台北信義首次擠進兩百萬俱樂部。

實價歷次交易顯示，原屋主在11年前以預售價格1億7982萬元買進，持有11年轉手增值1億1906萬元，幾乎又再賺進一棟豪宅，可謂投資眼光精準。

兩百萬俱樂部不寂寞，松山區「華固名鑄」同月交易中樓層戶，總價2億8388萬元，拆除車位後單價約202.9萬元，該戶仍是毛胚屋，都還沒有人住過。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北信義屋齡已11年，預售時低樓層行情落在每坪95~130萬元，之前社區最高價195萬元，這次中樓層創下新高，除了隨著時間增值，亦有不少名人鄰居為社區鍍金，也因為信義區豪宅聚落越來越成熟，豪宅社區間身價互相拉抬，身價翻漲。

台灣房屋集團趨勢中心統計近兩年1~10月，單價破200萬的豪宅交易量，去年有35筆，今年截至目前為止有13筆，包括「潤泰敦峰」、「西華富邦」、「One Park Taipei元利信義聯勤」等八個指標豪宅名列今年豪宅200萬俱樂部，而從區域來看，松山區就賣了４戶，小贏大安和中正區各３戶，和信義區的２戶，中山區１戶。

第一建經研究中心副理張菱育分析，要達到單價200萬以上的豪宅等級，不僅豪宅所在區位要極佳、百坪以上、知名建商興建、設計和品質頂尖等，一戶總價幾乎是2億元起跳，甚至還有一戶要價5億多的「琢白」部分戶別。

因總價高，這類型豪宅銷售期長，買方會受到國際情勢、國內政策影響進場意願，像是豪宅稅房地合一稅、豪宅限貸令、平均地權條例、囤房稅等一連串的管制措施，導致今年200萬以及億級豪宅的交易量不若以往。

張旭嵐表示，平均地權條例修法後，法人購屋採許可制，且今年景氣內熱外冷，國際經濟保守，因此豪宅交易量縮，下半年除了少數法人仍取得許可購置豪宅，其餘多數豪宅仍採自然人交易，減少繁瑣的行政流程。

台北市單價200萬豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋
台北市單價200萬豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋

豪宅稅 房地合一稅 平均地權條例

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