餐飲業大啖尾牙商機 王品、瓦城推小型尾牙專案

疫後餐飲市場活絡，各大餐飲業者今年業績皆迎來大復甦，近期開始衝刺年底最後一波業績「尾牙商機」，包括王品（2727）、瓦城（2729）近日皆推出尾牙專案，另外，漢來美食（1268）因擁有北、高兩地漢來飯店的宴會廳，是直接受惠對象。

餐飲業者表示，今年內需市場蓬勃，有能力舉辦尾牙的企業數增加，但缺工和通膨也造成飯店訂席價格成長、且以價制量，不少訂單流到餐廳業者，預估可爭取到不少中小型企業的尾牙訂單，尤其商辦區內的分店詢問狀況特別熱絡。

王品表示，根據調查，54%的民眾可接受「獨享套餐型」的尾牙用餐模式，適合「小型企業」或「部門聚餐」等小規模單位，看好商機，旗下日系料理品牌「藝奇和牛岩板燒 日本料理」和「陶板屋」，為此推出平日消費多客套餐享88折優惠，以「藝奇」980元的極上套餐為例，8客折扣後6,899元，現省940元，比起到飯店起桌價萬元起跳，企業預算更能靈活運用。

瓦城也看好年末聚餐旺季來臨，推出頂級尾牙春酒饗宴套餐，集結旗下七大餐廳品牌，本月開始推出尾牙春酒專案，不僅針對不同人數規劃精選套餐，點用還可抽紅包且人人有獎。

針對瓦城、時時香及1010湘三大品牌，瓦城推出「10人尾牙春酒饗宴」，另，非常泰、1010湘食堂、YABI KITCHEN、月月泰BBQ及樂子the Diner，則針對小型聚餐需求，推出「4人/ 5人微尾牙春酒」，不僅集結各道人氣招牌菜，並有三重好禮相送，藉以吸客。

漢來美食在北、高漢來飯店的宴會廳近期訂單都傳捷報，其中，台北漢來宴會廳已接訂至明年的宴席訂單就已逾2.5億，包含喜宴、商務會議、尾牙、社團餐會等，觀察台北漢來宴會廳訂席狀況，其中喜宴約占20%、商務及會議50%，尾牙20%，社團10%。到年底前，平均每周更有近千萬的訂席訂單，漢來美食對於宴會市場的掌握及業務經營，在南港一役的起手式，算是交出一張漂亮的成績單。

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