政院拍板亞灣2.0 周邊四個行政區房價全漲

東森房屋統計實價登錄，近3年高雄亞灣區周遭4個行政區的平均房價皆呈現上升趨勢，且以鼓山區的房價漲幅最快、約為20.2%，苓雅區則以20%的房價漲幅緊隨其後，至於前鎮區和鹽埕區也分別有15.6%、4.4%的成長。

東森房屋表示，今年5月行政院核定通過「亞灣智慧科技創新園區推動方案（亞灣2.0）」計畫，原本5年投入107億元擴增為7年170多億元，整體計畫預估將吸引550億元投資，帶動2200億元產值，創造4200個就業機會，預料還會帶動區房市。

東森房屋亞灣經貿店店長陳士廷表示，面積廣達590公頃的亞洲新灣區為目前高雄發展的重心之一，有眾多大型建設坐鎮，包括高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書總館、高雄展覽館、高雄軟體園區、高雄電競館等，再加上高雄輕軌即將成圓，從長線來看，亞灣區的發展前景值得期待。

陳士廷指出，亞洲新灣區是以苓雅區為中心沿西邊環繞，苓雅區本身就是高雄市府行政中心的所在地，也是高雄早期即高密度開發的區域，區內擁有相當穩定的剛性需求，在生活機能與話題性的雙重支撐下，苓雅區已經成為目前南高雄最受矚目的房市熱區。

最近幾年除了在地居民外，還有不少外來就業人口和看好區域未來發展的置產族群專門跑到苓雅區買房。研判未來隨著政府對亞灣區的持續開發，苓雅區的房市交易量能也有望同步受惠，區域房價仍有穩步攀升的空間。

陳士廷表禦，目前苓雅區內新建案的成交單價普遍都在3字頭以上，部分新案甚至可以上看4字頭，中古屋的成交價格也能達到2字頭以上的行情，與前幾年相比，苓雅區的房價上漲了不少。

目前苓雅區的購屋熱區主要集中在三多商圈和31期重劃區兩地，三多商圈生活機能成熟，商業氣息濃厚，有多個明星學區，區內的大遠百更是目前高雄公告土地現值最貴的區域。

至於31期重劃區，該重劃區位於苓雅區、前鎮區交界，緊鄰三多商圈及亞洲新灣區，到夢時代、好市多、IKEA等商業場所的距離也不遠，目前區內以屋齡15年左右、總價900~1,300萬的兩房住宅詢問度最高。 資料來源／東森房屋

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