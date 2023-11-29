小宅風狂吹 新案房價1房最貴、2房漲最多
根據591新建案統計近兩年全台新案各房型的平均成交單價，不僅單價全數站穩4字頭，其中1房更是每坪價格直逼5字頭。
591新建案表示，若按漲幅來看，這兩年買2、3房屋主幾乎都是有買有賺，2房平均成交單價就較去年同期上漲約1成，每坪來到43萬元；3房則是年漲7.7%，每坪為42萬元。
反觀坪數分屬兩極的1房及4房，由於房價基期偏高，整體漲幅僅有2%左右。
591新建案分析，隨著少子化、高房價等衝擊，買方若想兼顧預算與居住，甚至考量未來轉手性，往往會鎖定坪數30坪以下、總價較低的2房，之後家庭人口增加再慢慢往更大房型如3房邁進，龐大購屋需求，為房價漲勢奠定基礎。
以寸土寸金的台北市來說，以1房最夯，成交單價直逼110萬，年漲幅1成多，狠甩其餘房型。
究其因除了大規模素地取得不易，建商在評估土地、市場等限制後，多半朝小坪數規劃來降低購屋門檻；另一方面則是北市房價基期高，消費者在銀彈有限的情況下只能越買越小，形成小宅獨走的局面。
反觀新北市則截然不同，單純以房價而言，固然當地各房型成交單價已至5字頭高水位，但較北市整體仍顯親民許多，加上當地又有重劃區、建設等議題加持，發展更具想像空間，因此這幾年無論是北市購屋族或北漂族買房，常常會選擇在此落地生根，成為房市發展的最大助力，目前無論2到4房的身價均較去年飆漲1成多，對於早早就「上船」的屋主可說是一大喜訊。
另外桃園市，各房型價格漲勢頗為平均，不過4房產品在青埔重劃區的指標案帶動下，仍繳出近1成漲幅。
至於新竹地區，其1房產品則較去年同期大跌逾2成，每坪從6字頭跌落到4字頭，對照這幾年新竹的房市發展，頗令人訝異。而根據資料顯示，最主因就是去年在竹北市在指標案「寶佳奇磊」等交易墊高房價，而今年受限房市降溫，價量回歸基本面，才出現如此懸殊的跌勢。
房價同樣全壘打的台中市，近期雖因房市過熱動能有所沉寂，但在精華地段效應發威下，2房成交均價每坪為43萬，年漲13.2%仍是全台最高。
從成交狀況來看，在西屯區水湳、七期等蛋黃區新案帶領下，包含「紀汎希」、「親家中央公園」等案都有8、9字頭的高價交易出現，帶動價格一路向上衝。
這幾年房價突飛猛進的台南市，與鄰近高雄市相比，各房型的價格不只平起平坐，漲幅更是全面領先，目前不僅2、3房平均單價小勝，4房價格更是較去年大漲12.5%為全台最多，如位在精華地段東區的「世界.巨星」、「浩瀚無極」等指標案交易均從5字頭起跳，帶動房價大漲。
高雄雖然漲幅不亮眼，但在房價持續走揚及外來建商布局下，也開始吹起小宅風，1房漲幅高達8.1%，在各縣市中僅次於台北市。
591新建案表示，雖然買房跟著大家走不會錯，但在供給量過大又缺乏利多支撐的新興區塊，如果產品同質性過高，一旦房市反轉，不只會物件銷售期長，價格亦極有可能易跌難漲，提醒民眾購屋時要特別留意。
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