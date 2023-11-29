香港佳士得傳捷報 常玉「花毯上的側臥裸女」以7.52億元高價成交
香港佳士得昨（28）日舉行二十及二十一世紀藝術晚拍，領銜作品為常玉重要畫作《花毯上的側臥裸女》，以約1.87億港元（約新台幣7.52億元）高價矚目成交，超逾拍前的高估價。當晚拍賣現場人頭攢動，氣氛高漲，共吸引來自四大洲24個國家的藏家熱烈競投，最後由場內一位買家成功投得。
佳士得指出，《花毯上的側臥裸女》本季成績證明亞太區市場仍活力澎湃，區內藏家對重要中國現代藝術鉅作求之若渴。
《花毯上的側臥裸女》乃著名藝術商-亨利·皮爾·侯謝(Henri- Pierre Roché) 於1930年代直接向藝術家購入。其後，由另一位知名巴黎藝術商兼常玉作品藏家尚·克勞德·希耶戴 (Jean-Claude Riedel)納入珍藏。
香港佳士得指出，此幅畫作是常玉早期極為珍罕的側臥裸女作品。根據《常玉油畫全集》(第一冊及第二冊)，常玉畢生創作約300幅作品當中，只有13幅油畫為1930年代及以前、以躺臥的裸女為題材創作，其中更只有五幅描繪裸女的背面，故此作堪稱當中最為精美的典範之作。
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