台中掀起「前摩鐵」興建潮！推案陸續進場 總銷逾320億元

台中精華區素地開發有限，過去幾年興起的「摩鐵」收購潮，今年進入推案高峰期，初估總推案金額達320餘億元；其中又以興富發（2542）及遠雄在七期最新推出的「雲頂」、「琉蘊」兩案最受矚目，每坪單價甚至衝上8字頭。

市調盤點，目前線上預售案基地為「前摩鐵」的，包含七期「樺品居」、「波特曼」，12期的「心月自然旅館」，南區的「愛之船」，以及北區的「蜜雪兒」。

業界分析，摩鐵基地有三大優勢，包含基地都超越500坪，開發商相對好規劃；另外，過去摩鐵的地點多位於交通要道，符合雙面臨路條件；最後則是部分摩鐵符合危老條件，擁有容積獎勵。

過去幾年台中興起「摩鐵」收購潮，今年不少個案都陸續對外公開。其中，位於七期重劃區市政路上的「樺品居」，2021年由興富發集團收購，面積1,133坪，土地單價每坪282萬元。

目前，興富發在此推出預售新案「雲頂」，規劃36層大樓建築，為此波摩鐵基地興建潮中，樓層最高者。「雲頂」產品規劃23至34坪、2至3房格局，總戶數548戶，含6戶店面、16戶辦公室，總銷136億元。

另外，遠雄2021年購入七期市政北七路上的「波特曼汽車旅館」，當時以每坪單價近320萬元、總價38.8億元購入，成為台中史上身價最高的汽車旅館。

遠雄在該基地推出「琉蘊」，規劃33、36坪3房，及44坪4房產品，總銷90億元；目前實登已揭露16筆交易，均價來到75.7萬元，其中23樓以總價3,994萬元成交，扣除車位每坪單價86.25萬元。

位於12期重劃區的「泰御天鑄Ⅱ」，總銷25億元，基地前身為「心月自然旅館」，目前實登揭露77筆交易，近一年平均單價每坪56.48萬元。

還有北區「蜜雪兒精品旅館」，惠宇建設推出新案「惠宇上峰」，規劃45至55坪產品，總銷40億元。而南區「愛之船精品旅館」，2022年被鉅泰建設收購後，迅速推出新案「鼎泰森美圖」，總銷30億元，實登最高單價衝破5字頭。 台中市「前摩鐵」基地推案概況一覽。資料來源：市調暨實價登錄

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