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議員質疑京華廣場容積率變更涉圖利 威京：一切合法

經濟日報／ 記者游智文／即時報導

針對許淑華市議員今(28日)於北市府市政總質詢時，質疑柯市府任內將京華廣場容積率變更至840%涉嫌圖利，威京總部集團發聲明表示，一切合法。

威京總部集團表示，威京集團向台北市都委會聲請變更土地使用分區，獲同意變更為商三(特)用地，北市府計算容積率時係以「捐贈全街廓土地30%後」的地塊面積計算，將原捐地後應為560%的容積率，誤導為打七折後僅剩為392%，嚴重剝奪威京集團權益，也引發日後容積率爭議。

經威京總部集團為此多次向監察院、內政部等單位陳情，業經監察院調查後函文糾正北市府，始於107年將容積率回復為560%，惟當時北市府竟不當刪除都市計畫內原有「允建樓地板面積120,284平方公尺」之保障，對威京總部集團造成莫大損失及不公平對待。

威京總部集團表示，目前興建京華廣場頂級商辦園區，是按都市計畫法第24條規定辦理，以法定容積不超過20%之容積獎勵額度進行規劃設計，加計容積移轉後合計容積以不超過法定容積1.5倍為上限，其獎勵項目包含：智慧建築、綠建築、耐震設計、建築特色典範、公共開放空間、無障礙通用設計、新技術應用等，以符合公益性、對價性等通案原則，一切程序皆依相關法令辦理。

都市計畫

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