蘇富比拍賣國巨董座陳泰銘紅酒 兩天創5.25億元

香港蘇富比於上週五（24）和周六（25）日首輪拍賣國巨（2327）董座陳泰銘所收藏的葡萄酒，兩天拍賣成果出爐，拍賣金額達1.3億港元（約新台幣5.25億元），有來自全世界的藏家爭相競投。本次首拍的酒品，為陳泰銘窖藏於蘇富比拍賣的第一部分，隨後將有多場拍賣於全球各地陸續進行，創下有史以來最具價值的葡萄酒拍賣之一。

陳泰銘表示，當他決定將部分窖藏進行拍賣時，他希望將這些好酒，與全世界的葡萄酒藏家和愛好者分享，這也透過該場拍賣得以實現，他深信這些好酒所蘊含的品質能歷久彌新，隨歲月愈加珍貴。

蘇富比洋酒亞洲區主管雷喬治（George Lacey）表示，本次窖藏的全面性、高質量及稀罕度，吸引來自全球的藏家競投，亞洲包括香港、台灣、日本、中國內地及新加坡的藏家投得大部分拍品，逾80%，而美國藏家參與度空前，超過其他任何在亞洲舉辦的葡萄酒拍賣足證本次上拍的重要性。

這批首輪拍品實為有史以來產出的葡萄酒質量最上乘之作，從Domaine de la Romanée-Conti到Henri Jayer的勃艮第紅葡萄酒，更有成熟度極佳的勃艮第白葡萄酒。

第一大成交拍品為10瓶Vosne Romanée Cros Parantoux 1999 Henri Jayer以187.5萬港元（約新台幣757.1萬元）成交。

亨利賈耶（Henri Jayer）被譽為法國「勃艮第教父」，由他釀造的葡萄酒已成傳奇，而Cros Parantoux莊園則被公認為金丘區（Côte d’Or）內最備受讚譽和追捧的葡萄園。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦