快訊

東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

黴漿菌是學童常見的致病菌 疾管署晚間發聲：「入侵校園」一詞實在過頭

蘇富比拍賣國巨董座陳泰銘紅酒 兩天創5.25億元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
香港蘇富比於上週五（24）和周六（25）日首輪拍賣國巨董座陳泰銘所收藏的葡萄酒，兩天拍賣成果出爐，拍賣金額達1.3億港元（約新台幣5.25億元）。蘇富比／提供
香港蘇富比於上週五（24）和周六（25）日首輪拍賣國巨董座陳泰銘所收藏的葡萄酒，兩天拍賣成果出爐，拍賣金額達1.3億港元（約新台幣5.25億元）。蘇富比／提供

香港蘇富比於上週五（24）和周六（25）日首輪拍賣國巨（2327）董座陳泰銘所收藏的葡萄酒，兩天拍賣成果出爐，拍賣金額達1.3億港元（約新台幣5.25億元），有來自全世界的藏家爭相競投。本次首拍的酒品，為陳泰銘窖藏於蘇富比拍賣的第一部分，隨後將有多場拍賣於全球各地陸續進行，創下有史以來最具價值的葡萄酒拍賣之一。

陳泰銘表示，當他決定將部分窖藏進行拍賣時，他希望將這些好酒，與全世界的葡萄酒藏家和愛好者分享，這也透過該場拍賣得以實現，他深信這些好酒所蘊含的品質能歷久彌新，隨歲月愈加珍貴。

蘇富比洋酒亞洲區主管雷喬治（George Lacey）表示，本次窖藏的全面性、高質量及稀罕度，吸引來自全球的藏家競投，亞洲包括香港、台灣、日本、中國內地及新加坡的藏家投得大部分拍品，逾80%，而美國藏家參與度空前，超過其他任何在亞洲舉辦的葡萄酒拍賣足證本次上拍的重要性。

這批首輪拍品實為有史以來產出的葡萄酒質量最上乘之作，從Domaine de la Romanée-Conti到Henri Jayer的勃艮第紅葡萄酒，更有成熟度極佳的勃艮第白葡萄酒。

第一大成交拍品為10瓶Vosne Romanée Cros Parantoux 1999 Henri Jayer以187.5萬港元（約新台幣757.1萬元）成交。

亨利賈耶（Henri Jayer）被譽為法國「勃艮第教父」，由他釀造的葡萄酒已成傳奇，而Cros Parantoux莊園則被公認為金丘區（Côte d’Or）內最備受讚譽和追捧的葡萄園。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新台幣 陳泰銘

延伸閱讀

為何喝紅酒容易頭痛？研究指向以抗氧化聞名的類黃酮

探索葡萄酒生命律動 喝自然酒展南港瓶蓋工廠登場

國巨董座陳泰銘珍藏本月將登蘇富比 史上價值最高葡萄酒窖藏

天氣不好影響收成 葡萄酒產量創新低

相關新聞

議員爆「柯P核可京華城容積獎勵840%」 威京集團回應了

總統大選將至，各黨掀起攻防論戰，民進黨立委參選人、台北市議員許淑華今（28）日於北市府市政總質詢時，質疑柯市府任內將京華...

蘇富比拍賣國巨董座陳泰銘紅酒 兩天創5.25億元

香港蘇富比於上週五（24）和周六（25）日首輪拍賣國巨（2327）董座陳泰銘所收藏的葡萄酒，兩天拍賣成果出爐，拍賣金額達...

全球首例！阿聯酋航空以A380客機執飛100%永續航空燃料示範航班

阿聯酋航空成功完成全球首次以 A380執飛的100%永續航空燃料 (Sustainable Aviation Fuel，...

台灣航太產業A-Team 4.0聯盟推動精實體質提升競爭 攜手搶國際大單

「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」於今(28)日在翔園文旅舉行第四次會員大會及第十二次推動委員會，漢翔（2634）...

台達電品牌價值達5.44億美元 連續11年穩健成長

「2023年台灣最佳國際品牌價值」今日(28)揭曉，台達（1309）第13年入選，今年品牌價值達5.44億美元，較202...

基隆首座360 kW超高速充電站來了！U-POWER 基隆中山站開幕

U-POWER 旭電馳科研，今(28)日宣布「基隆中山站」自即日起正式營運，成為 U-POWER 環臺超高速充電網路達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。