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全球首例！阿聯酋航空以A380客機執飛100%永續航空燃料示範航班

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
全球首例！阿聯酋航空成功以A380客機執飛100%永續航空燃料示範航班，立下永續飛行里程碑。阿聯酋航空提供
全球首例！阿聯酋航空成功以A380客機執飛100%永續航空燃料示範航班，立下永續飛行里程碑。阿聯酋航空提供

阿聯酋航空成功完成全球首次以 A380執飛的100%永續航空燃料 (Sustainable Aviation Fuel，SAF)示範航班；該航班由Khalid Binsultan 及Philippe Lombet擔任駕駛，自杜拜國際機場起飛，四具引擎中有一具採用100%永續航空燃料作為動力，展示SAF符合航空煤油技術與性能要求，可直接替換為航空燃油的潛力，是更加永續環保的燃料選擇。SAF在燃料生命週期內至多可減少85%的碳排放。

隨著各國政府採取更廣泛的策略支持 SAF的製造和量產，包括此次飛行在內的所有示範航班也將提供未來100% SAF航班各項標準制定、認證及應用的參考。目前，民航航班引擎的SAF最大混合限制為50%，而 A380示範航班已展現了 SAF的性能與兼容性，將會是可靠且安全的燃料來源，並為產業研究做出貢獻，評估100%永續航空燃料對飛機性能表現的益處。

阿聯酋航空 A380示範航班試飛之際，正值航空產業、國際組織、監管機關和與政策決策資深官員齊聚杜拜，參加第三屆國際民航組織（ICAO）航空和替代燃料大會 (CAAF/3)。空中巴士（Airbus）、發動機聯盟（Engine Alliance）、普惠（Pratt & Whitney）、納斯特（Neste）、維仁特（Virent）及阿拉伯聯合大公國國家石油公司（ENOC）等夥伴亦戮力合作，不斷為此次航班測試、提供技術評估與分析數據。

此次示範航班所使用的100% SAF含可再生芳香烴（renewable aromatics），以模擬傳統航空燃油的特性，不僅完成首次將SAF應用在A380客機上的壯舉，也證實可與飛機上所有現行系統完全相容。

A380示範航班共使用4噸SAF，由納斯特的HEFA-SPK（加氫處理酯和脂肪酸合成石蠟燃料）及維仁特提供的HDO-SAK（加氫脫氧合成芳香石蠟燃料）製成。阿拉伯聯合大公國國家石油公司則協助確保HEFA-SPK構成純淨的永續航空燃料，並在位於杜拜國際機場內的設施中，與永續航空煤油（Sustainable Aviation Kerosene，SAK）混合，用於一具發動機聯盟的GP7200引擎，另外三具引擎則使用傳統航空燃料。此外，普惠的PW980輔助動力單元（APU）亦是以100% SAF運行。

阿聯酋航空營運長Adel Al Redha表示：「阿聯酋航空是世界上首家以100% SAF執飛 A380客機的航空公司，並以SAF為四具發動機聯盟GP7200引擎中的其中一具提供動力。這對阿聯酋航空和我們的合作夥伴來說，皆是另一個值得驕傲的時刻，因為我們將更高濃度SAF的研究和測試付諸行動，這最終也將有助於推動航空業開始採用 100% SAF 飛行」。

阿聯酋航空 杜拜 石油

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