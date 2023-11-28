基隆首座360 kW超高速充電站來了！U-POWER 基隆中山站開幕
U-POWER 旭電馳科研，今(28)日宣布「基隆中山站」自即日起正式營運，成為 U-POWER 環臺超高速充電網路達到全臺 20 站的生力軍，並同步推出AutoCharge 自動充電功能，使用者未來到站只需插上充電槍，不需要進行其他操作，便能自動開始充電，讓充電體驗更上層樓。
U-POWER 於基隆市建置首座 U-POWER 360kW 超高速充電站，基隆中山站初期設置 360kW 超高速充電功率，提供 CCS1 及 CCS2 兩種規格，並配置 4支可支援超高速充電體驗的液冷槍 (500A)，可完整實現所有汽車品牌原廠充電功率，串聯 U-POWER 環台超高速充電網路，讓電動車主們能輕鬆暢遊。
隨著基隆中山站的正式開幕，U-POWER 旭電馳科研的環島充電網路亦來到 20 站的里程碑，全國總計提供 108 席的電動車充電車位， CCS1 共 58 席、CCS2 共 50 席，可支援超高速充電體驗的液冷槍 (500A)則各 44 席，總計 88 席的液冷槍，是全國之最，總設備功率達 10,080kW 突破 10,000kW 大關。
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