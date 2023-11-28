PChome易安網攜手全家便利商店 啟動全通路保險服務
網路家庭（8044）集團旗下純網路保險網站易安網今日宣布與全家便利商店攜手宣布合作，首度將保險服務結合全台4,200多家「全家」店舖，為消費者帶來更貼近生活、更貼心的保險體驗。
易安網指出，消費者如有臨時緊急投保需求，便可透過「全家」店舖專屬QRcode導連至易安網，24小時皆能快速投保免等待。
全家便利商店（5903）今年10月參與易安網A輪融資成為股東，隨即開展雙方跨界合作，透過密集店數，易安網開展四千多點實體通路，而全家便利商店會員可獲得更多保險產品選擇。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 購屋貸款期數衝破300期 這縣市屋奴人生最漫長
▪ 北市哪「里」房市最火熱？中山、內湖各上榜3里 吸引力大不同
▪ 桃園楊梅7千坪大型工業地標售 底價9.5億元
▪ 不降反漲！打炒房打出新高度 四縣市今年買樓增加1成預算
▪ 今年壽險、建商獵地獵樓縮手 明年瞄準兩大重點布局
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言