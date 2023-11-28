PChome易安網攜手全家便利商店 啟動全通路保險服務

網路家庭（8044）集團旗下純網路保險網站易安網今日宣布與全家便利商店攜手宣布合作，首度將保險服務結合全台4,200多家「全家」店舖，為消費者帶來更貼近生活、更貼心的保險體驗。

易安網指出，消費者如有臨時緊急投保需求，便可透過「全家」店舖專屬QRcode導連至易安網，24小時皆能快速投保免等待。

全家便利商店（5903）今年10月參與易安網A輪融資成為股東，隨即開展雙方跨界合作，透過密集店數，易安網開展四千多點實體通路，而全家便利商店會員可獲得更多保險產品選擇。

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