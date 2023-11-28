築間宣布撒8,500萬元發年終獎金 今年最高3個月
昨天送件登錄興櫃，築間餐飲今天再開第一槍，率先宣布撒8,500萬元發年終獎金，今年1.5個月基準，去年1.2個月，去年最高2個月，今年最高3個月；下周也會啟動調薪方案，據了解，內外場服務人員37,500元起、儲備幹部48,000元起、區主管65,000元起。
築間董事長林楷傑表示，秉持著「共享、互利」的經營理念，今年起開辦內外場服務人員享有一年四次調薪機會、主管享有一年兩次績效獎金。2023年晉升超過400人，對於表現優異的同仁也大方祭出獎勵累積超過11,000人次以上。
預計於今年12月20日舉辦結合ESG的優秀主管頒獎典禮，讓每個年度的頒獎典禮更具意義。2024年的調薪計畫目前正研擬中，近期將另行宣布。
築間餐飲集團員工人數目前約3,000人，今年陸續再招聘1,200名員工，因應展店需求，2023年12月將達到175家分店(2022年134家分店)，目前 築間幸福鍋物、燒肉smile、有之和牛、本格和牛、繪馬別邸，今年年底前新品牌築間酸菜魚、紫木槿韓國烤肉。
原來基層人員起薪3.2萬元，預計調到3.75萬元起，外場服務人員平均薪資有4萬元，高於主計處公佈餐飲業平均薪資36,113元，以2022年來說，年度相關獎勵晉升就超過3,000人次，今年還會更多。
築間餐飲集團受惠於疫後餐飲市場大復甦，集團旗下各品牌業績成長加上展店計畫加持下，築間今年1-10月營收48.2億元，已超越去年一整年的營收。集團宣布今年年終獎金將發出8,500萬元與去年相較高達70%。
員工旅遊部分，疫情趨緩、邊境解封後10月起陸續規劃了6個梯次12團的泰國員工旅遊，明年3月也將斥資超過2,000萬元舉辦春酒並搭配二天一夜的春季旅遊，同時積極規畫明年的海外員工旅遊。
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