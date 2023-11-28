築間餐飲宣布年終獎金最高三個月 2024年調高起薪5~8%

餐飲業今年獲利表現亮眼，築間餐飲開第一槍，率先宣布今年將發放年終獎金，最高3個月，優於去年的最高2個月，同時宣布2024年將調高起薪，包括內外場服務人員、儲備幹部、區主管等起薪上調，調薪幅度5~8%。其中，內外場服務人員起薪37,500元起、儲備幹部48,000元起、區主管65,000元起。

受惠於疫後餐飲市場大復甦，築間集團旗下各品牌業績成長，加上展店效益，築間今年1-10月營收48.2億元，已超越去年一整年的營收。該集團今（28）日宣布，今年年終獎金將發出8,500萬元，較去年成長達70%。今年以1.5個月為基準，高於去年的1.2個月，同時今年績優員工有機會拿到3個月的年終。

員工旅遊部分，築間集團表示，疫情趨緩、邊境解封後，10月起陸續規劃了6個梯次12團的泰國員工旅遊，明年3月也將斥資超過2,000萬元舉辦春酒，並搭配二天一夜的春季旅遊，同時積極規畫明年的海外員工旅遊。

築間董事長林楷傑表示，秉持著「共享、互利」的經營理念，今年起開辦內外場服務人員享有一年四次調薪機會、主管享有一年兩次績效獎金。2023年晉升超過400人，對於表現優異的同仁也大方祭出獎勵累積超過11,000人次以上。

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