快訊

14000起客戶個資外洩 金管會開罰上海商銀1000萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

築間餐飲宣布年終獎金最高三個月 2024年調高起薪5~8%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
餐飲業今年獲利表現亮眼，築間餐飲開第一槍，率先宣布今年將發放年終獎金，最高3個月，優於去年的最高2個月，同時宣布2024年將調高起薪。示意圖，與新聞無關，圖／築間提供
餐飲業今年獲利表現亮眼，築間餐飲開第一槍，率先宣布今年將發放年終獎金，最高3個月，優於去年的最高2個月，同時宣布2024年將調高起薪。示意圖，與新聞無關，圖／築間提供

餐飲業今年獲利表現亮眼，築間餐飲開第一槍，率先宣布今年將發放年終獎金，最高3個月，優於去年的最高2個月，同時宣布2024年將調高起薪，包括內外場服務人員、儲備幹部、區主管等起薪上調，調薪幅度5~8%。其中，內外場服務人員起薪37,500元起、儲備幹部48,000元起、區主管65,000元起。

受惠於疫後餐飲市場大復甦，築間集團旗下各品牌業績成長，加上展店效益，築間今年1-10月營收48.2億元，已超越去年一整年的營收。該集團今（28）日宣布，今年年終獎金將發出8,500萬元，較去年成長達70%。今年以1.5個月為基準，高於去年的1.2個月，同時今年績優員工有機會拿到3個月的年終。

員工旅遊部分，築間集團表示，疫情趨緩、邊境解封後，10月起陸續規劃了6個梯次12團的泰國員工旅遊，明年3月也將斥資超過2,000萬元舉辦春酒，並搭配二天一夜的春季旅遊，同時積極規畫明年的海外員工旅遊。

築間董事長林楷傑表示，秉持著「共享、互利」的經營理念，今年起開辦內外場服務人員享有一年四次調薪機會、主管享有一年兩次績效獎金。2023年晉升超過400人，對於表現優異的同仁也大方祭出獎勵累積超過11,000人次以上。

2024 餐飲業 營收

延伸閱讀

要翻身啦！2024這四生肖將迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

台東洛神花創歷史天價 農民卻嘆「賺不到年終獎金」

服務業轉行…30K直接跳50K 助理工程師：科技業很敢給薪

越南公務員調薪20%仍爆出走潮 鐵飯碗「錢少事多」不再誘人

相關新聞

北環段北市轄區第一標 CF690C區段標完成評選最快明年2月開工

捷運環狀線北環段「台北市轄區標案」招標傳出好消息。台北市捷運工程局表示，CF690C區段標歷經五次流標後，11月27日進...

築間宣布撒8,500萬元發年終獎金 今年最高3個月

昨天送件登錄興櫃，築間餐飲今天再開第一槍，率先宣布撒8,500萬元發年終獎金，今年1.5個月基準，去年1.2個月，去年最...

疫後大復甦 築間將發8500萬元年終獎金

築間餐飲集團受惠於疫後餐飲市場大復甦，集團旗下各品牌業績成長加上展店計畫加持下，築間今年1~10月營收48.2億元，已超...

Q Burger導入SAP雲端 ERP打造世界級早午餐品牌

SAP台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）宣布，早午餐品牌Q Burger 饗樂餐飲採用 RISE with SAP 一站...

築間餐飲宣布年終獎金最高三個月 2024年調高起薪5~8%

餐飲業今年獲利表現亮眼，築間餐飲開第一槍，率先宣布今年將發放年終獎金，最高3個月，優於去年的最高2個月，同時宣布2024...

罕見黃金地段！忠孝東路三段全新商辦大樓公開標售

第一太平戴維斯今（28）日公告，受託辦理忠孝東路全棟企業總部公開標售，標的坐落於忠孝東路三段，為地上15層，地下2層之整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。