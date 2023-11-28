罕見黃金地段！忠孝東路三段全新商辦大樓公開標售

第一太平戴維斯今（28）日公告，受託辦理忠孝東路全棟企業總部公開標售，標的坐落於忠孝東路三段，為地上15層，地下2層之整棟商辦大樓，包含辦公室1,339.2坪以及29個倉儲式車位，建築物全新完工落成，企業可即刻進駐使用。該標的業主為多個地主合建持有，其中最大地主為合仲建設。

專家估，若以辦公室單價130萬元起計算，底價至少18億元。

此次標售採「全部樓層合併出售」、「部分樓層合併出售」雙軌制，最小標售單位為569.4坪，最大標售單位為1,339.2坪，以滿足不同面積需求的使用者，開標日為2024年1月24日。

台灣商用不動產買氣在全球升息循環以及景氣復甦訊號不穩定的影響下，整體買氣小幅萎縮，但在通膨隱憂推動下，市中心辦公室反而成為資金避風港，買氣穩定成長。

根據第一太平戴維斯統計，今年前10月台北市大型辦公室交易總金額達307億元，連續2年突破300億元以上水準，不僅交易規模維持在高水位，更貢獻四分之一的全台商用不動產的交易量，反應當經濟與不動產市場出現波動時，核心地區辦公室特別受到投資人偏愛。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄指出，觀察今年的大型商辦交易，投資型買方貢獻超過7成5，占比突破歷年水準。

台北市前五大辦公室交易之中，其中4筆為專業投資機構、個人或財團法人購置，包括基泰忠孝大樓以125億元出售給自然人，新光一號REITS持有的新光中山大樓以及新光國際商業大樓，則分別以72億元與29.8億元賣予專業投資機構。

觀察這類大型投資人，特別重視地段稀有性、產權單純易管理以及租賃客源多元化等特性，因此偏愛傳統核心地區的投資標的。

負責本案的第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，未來台北市有超過90萬坪的辦公大樓將陸續完工，但是市中心多數為地上權開發案、捷運聯開案或金融保險業的資產重建案，通常只租不售，要購買全新辦公大樓或是屋齡5年以內的辦公大樓，則須往市中心外圍尋找，但交通便利性與周遭商業機能則成為企業遷址的挑戰。

此次公開標售的忠孝東路全新商辦大樓，今年8月甫完工，是目前市中心唯一釋出銷售的全新辦公大樓，而所座落的大安區忠孝東路三段，門牌與區位含金量更是在台北市名列前茅。

目前市區辦公室行情來看，忠孝東路三、四段的中古辦公大樓，包括忠孝東路四段的太平洋商業大樓、時代通商大樓、華新大樓，單價長期站上百萬元門檻。

第一太平戴維斯指出，此案對於自用企業與投資人而言，都是相當難得的機會，預期將可吸引傳產企業、上市櫃公司、專業投資機構以及家族投資公司的積極洽詢。

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