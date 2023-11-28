北港盛事！第12屆媽祖盃馬拉松攜手55688 打造祈福專車

第12屆北港媽祖盃馬拉松Mother Marathon將於12月2日開跑，預估將會吸引超過1萬人參加這場北港地區的年度盛事。今年55688集團特別與賽事主辦單位合作推出台灣大車隊（2640）「媽祖祈福專車」，特別是本次媽祖盃視覺設計是由國際知名設計師Daniel Wong操刀，雙方合作將媽祖的庇佑透過祈福專車帶給每一位乘車的民眾，旗下快送品牌iLINK愛鄰快送也將在賽事現場提供飲用水，為跑者加油也為整場馬拉松賽事增添亮點。

55688集團表示，集團長期以來支持台灣運動發展，旗下台灣大車隊日前與中華職棒全明星賽、瓊斯盃籃球賽合作擔任官方唯一指定車隊，本次與北港媽祖盃全國馬拉松攜手推出媽祖祈福專車，在車身貼上與賽事聯名的閃電車貼，並安排車貼至北港朝天宮過香爐儀式，就是希望能將媽祖的庇佑帶給每一位乘客，以及全天候提供運輸服務的計程車駕駛，代表著媽祖與大家同在，守護乘車平安。

本次媽祖盃馬拉松特別邀請國際知名設計師Daniel Wong 為此賽事品牌建置及操刀 logo 和視覺設計。賽事與台灣大車隊攜手打造的媽祖祈福專車一共有四種顏色，紅色代表人緣桃花、黃色代表財富、綠色代表事業、藍色代表健康，四色車貼包含了媽祖對民眾的庇佑與照護。擔任祈福專車的司機們表示，職業駕駛每天面對瞬息萬變的馬路狀況，最重要的是時刻保持專注，才能保障乘客以及廣大用路人的安全。能夠貼上與媽祖盃馬拉松聯名車貼，有「與神同行」般的庇護感，也能提醒自己務必謹慎遵守安全至上的行車準則。

北港媽祖盃全國馬拉松主辦單位表示，馬拉松賽事已邁入第12屆，今年的主題「為愛而跑」，是希望藉著馬拉松賽以及與55688合作的契機，讓為愛而跑的精神傳遞出去，藉著每一位跑者的步伐、以及祈福專車的行駛路線，讓媽祖的庇佑流傳到賽事四周，擴散到台灣各地。

在賽事當天，55688旗下快送品牌iLINK將於場邊攤位提供飲用水給各位參賽者，以充滿活力、活潑溫暖的形象告訴民眾：「這場馬拉松不只與神同行，iLINK也跟你們一起跑！」除了免費提供飲用水，iLINK也會在現場舉辦社群打卡活動，參與即可獲得台灣大車隊新客搭車金。 賽事當天，55688旗下快送品牌iLINK愛鄰快送將於場邊攤位提供飲用水給參賽者，以充滿活力、活潑溫暖的形象現身會場。55688集團提供

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