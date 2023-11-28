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台北市哪「里」房市最火熱？中山、內湖區各上榜3里

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團
房市示意圖。圖／永慶房產集團

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年台北市各里中古屋的交易價量，發現成交熱度前十里中，中山區與內湖區上榜最多，其中中山區中山里近一年交易量共84筆榮登交易冠軍，南港三重里80筆排名第二。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區除了中山里，還有晴光里與正義里上榜，綜觀中山區三個里受購屋者青睞的主要原因有二，第一，生活機能佳，上榜的三個里均坐落於林森北路生活圈，是台北市早期開發之區域，商業活動熱絡、交通機能便利、生活氛圍濃厚。尤其是中山里，除了坐擁中山公園外，又鄰近林森公園以及欣欣百貨，電影院、美食城應有盡有，因此吸引不少人口居住。

第二是低總價，建商在當地興建許多低總價的小坪數住宅產品，總價千萬左右就能擁有一個家，購屋壓力相對較輕，吸引不少首購族、小資族卡位。

陳金萍指出，不少科技新貴因工作緣故而就近買房，觀察內湖區上榜的三個里距離內科不遠，而南港區的三重里則是坐落於南港軟體園區，顯示科技聚落磁吸效應強。

陳金萍表示，內湖區清白里、寶湖里與金湖里位於內湖科技園區周邊，購屋需求穩定且強勁。清白里鄰近捷運內湖站，里內的綠地公園多，更重要的是隨著AIT的入駐，帶動外籍員工的移入和商業設施逐步到位，有效加速當地的居住需求，促使該里近一年成交規模達71筆，坐穩第五名。

另外，寶湖里坐擁三軍總醫院和國防醫學院，加上該里鄰近機場，受樓高限制所以住宅密度不高，反而營造出相對靜謐、悠閒的生活空間，因此受醫生、內科新貴等高所得人才偏愛，也連帶推升購屋需求。

至於南港區的三重里有南港軟體園區、南港展覽館等利多加持，加上近年台北市府積極推動東區門戶計畫，吸引許多指標建商獵地插旗推案，而各項重大開發與陸續推出，像是南港三井LaLaport商場、台北流行音樂中心、國家生技研究園區等，均帶動當地房市交易與房價，觀察近一年中位數單價85.3萬元，是十大熱銷榜中唯一8字頭房價的里。

另，北投區奇岩里則因單價相對親民，成功擠進熱銷榜。陳金萍表示，該里位於台北市蛋白區，中位數成交單價落在5字頭，對於預算有限的消費者十分具吸引力。

同時，里內奇岩重劃區是台灣第一個生態保育的純住宅重劃區，綠覆率達60%，受偏好大自然的購屋者青睞。且該里生活圈緊鄰北投、奇岩捷運站，鄰近承德路、洲美快速道路，至台北市區相當便利，未來隨北投士林科技園區建設逐步到位、產業進駐，也有望對周遭房市產生正面效果。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

重劃區 建商

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