不降反漲！打炒房打出新高度 四縣市今年買樓增加1成預算
根據實價統計資料，今年各縣市購買大樓華廈的總價多數仍持續成長，其中4個縣市今年成交總價比去年還多超過1成，分別是新竹縣年增23%、苗栗縣年增18%、彰化縣年增12%及南投縣年增12%。
此外，新竹縣、新竹市的大樓平均成交總價都超過1,600萬元，領先桃園市、台中市、台南市及高雄市等四都，緊追在新北市之後。
大家房屋企研室總監郎美囡表示，各縣市大樓華廈的平均總價，和去年相比，僅台北市年減5%、嘉義縣年減9%，其他縣市持平或成長，總體而言，成交總價都在一定水平之上。
她表示，兩大因素讓房價經過一波波打房政策卻文風不動，一是平均地權條例限制預售轉售沒有溯及既往，所以新法上路沒有引發拋售潮。另一是，房地合一2.0拉高5年內轉售稅率，拉長屋主的閉鎖期，反而降低供給量。
郎美囡表示，今年房市交易緊縮，新竹縣市擁有堅穩科技業客群，苗栗同樣因園區議題拉動，平均總價972萬元，逐漸貼近千萬大關，彰化、南投則有落後補漲之勢，平均大樓華廈的總價帶顯著拉升。
觀察各縣市大樓華廈平均成交總價，全國房價之首台北市的平均總價3,071萬元，比去年少5%，新北市總價排行第二，今年平均1,675萬元，跟去年相當。
六都中今年大樓華廈平均成交總價成長較明顯是台南市，去年平均不到千萬，今年平均1,051萬元，年增7%。
主要都會區價格帶拉抬最明顯的莫過於新竹縣市，新竹市今年大樓華廈的平均總價1,631萬元，年增8%，新竹縣增幅居冠全台，今年平均總價1,618萬元，年增幅高達23%。
住商不動產竹北台大加盟店店東陳李鴻指出，新竹縣目前買方以自用為主，買氣雖然不像前幾年強勁，不過內需市場穩固，房價相當堅穩，前幾年新案價格一案疊一案，拉動整體房價。
尤其竹北價格成長快速，預售價格在三年前4字頭，如今7字頭，今年新竹縣的平均總價高幅成長，應該是交屋價格拉高均價的關係。
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