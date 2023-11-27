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長榮海運及子公司公告斥資近台幣70億 訂造新貨櫃及冷凍機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運（2603）及子公司今天公告斥資2.22億美元，折算台幣近新台幣70億元，買進6.7萬個貨櫃及500個特殊櫃及7,000台冷凍機，因應市場對於冷凍產品的運送需求外，也進行貨櫃汰舊換新。圖／長榮海運提供
長榮海運（2603）及子公司今天公告斥資2.22億美元，折算台幣近新台幣70億元，買進6.7萬個貨櫃及500個特殊櫃及7,000台冷凍機，因應市場對於冷凍產品的運送需求外，也進行貨櫃汰舊換新。圖／長榮海運提供

長榮海運（2603）及子公司今天公告斥資2.22億美元，折算台幣近新台幣70億元，買進6.7萬個貨櫃及500個特殊櫃及7,000台冷凍機，因應市場對於冷凍產品的運送需求外，也進行貨櫃汰舊換新。

長榮海運代本公司之子公司Evergreen Marine (Asia)公告購買新造貨櫃，向東方國際集裝箱訂造60,000個貨櫃，交易總金額為 1.3億美元。

長榮海運公告購買新造冷凍櫃及特殊櫃，其中，冷凍櫃7,000、特殊櫃800只，交易總金額為4,796萬美元。另外，長榮海運也同步公告購買7,000台的冷凍機，交易總金額為4,375萬美元。

長榮海運 新台幣

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