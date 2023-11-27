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全台獨家！「宇宙喵Kuroro聖誕樹」登陸大魯閣新時代

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全台獨家！宇宙喵Kuroro聖誕樹登陸大魯閣新時代購物中心。記者宋健生/攝影
全台獨家！宇宙喵Kuroro聖誕樹登陸大魯閣新時代購物中心。記者宋健生/攝影

大魯閣（1432）台中新時代購物中心聖誕節檔期登場，除了全台獨家的「宇宙喵KURORO聖誕樹」進駐之外，更首推生日同慶免費看電影，滿額再送宇宙可愛好禮等優惠，整檔業績目標為2.4億元。

大魯閣新時代購物中心截至今年10月，營業額已達21.4億元，較去年同期成長15%。而今年聖誕節檔期業績目標為2.4億元，全年業績有望挑戰25億元，較去年的22.9億元成長8.8%。

今年聖誕節檔期，首座「宇宙喵KURORO聖誕樹」登陸大魯閣新時代購物中心，由來自貓眼星雲的貓咪特派員KURORO，帶領外星小夥伴們一同搭乘著火箭飛船登陸新時代。

外星小夥伴圍繞著聖誕樹，建造了科幻感十足的太空站，在宇宙星球環繞下閃閃發光，歡迎民眾搶拍2023年中部最萌宇宙星球聖誕樹，12月25日前上傳照片至個人IG或FB等社群，還可獲得KURORO造型酷卡，再抽三星人氣好禮。

大魯閣新時代聖誕檔期將自12月1日起至明年1月2日熱鬧展開，今年特別與台灣原創設計品牌Kuroro酷樂樂合作，打造充滿科幻童趣風格的「宇宙聖誕派對」。

除了有以宇宙星球為元素的12米超高聖誕樹，只要商場會員的生日與Kuroro生日(12/22)同一天，即可回館免費兌換威秀影城電影票1張，若生日數字對中1或2任一碼，也能再憑全館當日單筆滿999元發票兌換限量電影票。

活動期間內同出推出會員滿額即可贈送Kuroro太空夢想小方巾、宇宙探險保冷袋、火箭基地野餐墊等超可愛周邊好禮。於全館餐飲、娛樂單筆消費滿300元也可抽宇宙漫遊雙人行，有機會體驗時下最流行的太空艙旅館住宿。

另外，更有全館滿3,000元送200元(累贈)、滿額最高加送1,000元，以及UNIQLO滿2,000元送100元優惠，滿足消費者在冬季服飾、交換禮物的購物期待。

今年也是大魯閣新時代邁入支持「台中光音育幼院」的第三年，同樣邀請民眾送出愛心，幫助弱勢學童，凡於活動期間來館捐助300元，即可獲得300點會員點數，並再加贈喬e歐爸爸100元餐券。

大魯閣新時代則是將招待育幼院的孩子們，至館內享用聖誕大餐、欣賞夢工廠最新電影，陪伴他們歡度聖誕佳節，一齊讓愛傳遞全宇宙。

大魯閣新時代首推生日同慶免費看電影，滿額再送宇宙可愛好禮等優惠。記者宋健生/攝影
大魯閣新時代首推生日同慶免費看電影，滿額再送宇宙可愛好禮等優惠。記者宋健生/攝影

大魯閣 電影

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