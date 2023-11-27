花蓮「台開心農場」12月中暫停營業 董座：被迫道別
台開（2841）近年爆發財務危機，繼花蓮「新天堂樂園」易主後，台新今（27）日宣布，台開集團所維護的觀光景點「台開心農場」，將於12月15日起暫停營業，之後台開心農場將交付回退輔會台東農場。
台開位在花蓮的「新天堂樂園」商場，因有貨櫃屋星巴克，為近年來頗受歡迎的打卡景點，不過因台開爆發經營權之爭、財務危機等，去年差點熄燈，去年底落入法拍市場，歷經三次流標，最終由福麗投資開發以總價19.32億餘元取得，而福麗投資開發的負責人為藍俊昇，也是台開第一大股東。
台開今日公告台開心農場將於12月15日暫停營業，台開表示，自2010年開始維護該農場，不過由於維護成本高，在權衡盤點台開心農場後的最終考量，才決定忍痛放手。
台開指出，總面積45公頃的花蓮洄瀾灣區裡，台開心農場占地14公頃，過去台開花費數億元完成生態園區所有的基礎建設，包括2.4公頃的馬場、馬廄、倉庫空間、生態池、魚池、觀光農耕花卉等，到2017年租約到期後，由縣府繼續編列預算招標，並由台開獨自進行維護至今為止，期間未有任何捐款援助。
台開董事長邱于芸也發布不捨心情，她表示「我們得被迫道別，因為我們不是台開心農場合法的父母，再多愛也必須走。這些框架禁錮著我們，罪名綁在我們身上。銀行不願協商，違約金累加，我們無法呼朋引伴，沒有人伸出援手，還有人往我們身上吐口水、扔石頭。」
邱于芸說，「12月是個美好的季節。台開原有義務要撐住，但我們也有我們的不得不，我們只能選擇離開。行善，似乎沒有使我們變得更高尚，反而挫敗了我們。但我們必得接受，也必得寬容。台開從未想過要放棄，目前就先退回到專心活化自己場域的基準線吧。」
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