春節訂位及AI相關需求強勁 長榮航空明年客、貨運市場更好

長榮航空（2618）總經理孫嘉明看好明年航空客、貨運市場展望，越南、泰國政策上的開放，再加上解除陸客團的禁令鬆綁，未來除北美、日本市場外，會積極強化港澳航班布局；航空貨運則受惠於快時尚跨境電商蓬勃發展，AI等相關需求攀升，明年維持客、貨運雙好走勢。

星宇航空增加北美市場布局對於長榮航空影響？孫嘉明表示，以長榮航空的營收來看，持續衝高完全沒有受到影響，長榮航空深耕北美30年，加入星空聯盟10年，在北美的布局是亞洲名列前矛，星宇開航看不出來對於長榮航有任何影響，全球航空業競爭永遠都在，長榮航空不怕對手競爭，全力把自己做的更好、更強，戰戰兢兢面對市場各種變化。

客運需求持續強勁，營收增長可期，除了加密北美線布局，強化競爭力外，明年增加日本及港澳航班，看好客運需求強度未減，支持票價相對高檔不墜。政策利多禁令鬆綁，刺激客量成長，越南大幅調降簽證費，泰國終於提供免簽證，解除赴陸禁團限制，兩岸旅遊市場明顯回溫，團客可以到大陸旅遊，對於整體旅客需求會有很大的挹注。

市場擔心用油成本的影響，長榮航空也公布，今年前三季用油成本還比去年同期低，今年前三季用油成本為33%、去年同期為35%。

明年寒假及春節期間訂位，需求相當強勁，國人最愛的東北亞，已經達到9成以上還有相當多的旅行社一直要求增加機位，滿足旅客龐大的需求。

泰國免簽之後，長榮航空每周有28班，還有到桃園-清邁的航班，很多人都是周末就跑去泰國玩的趨勢再度重現。日本的旅館價格變貴很多，東南亞像泰國這些區域的需求已明顯攀升。

明年航空客運票價走勢看法，全球客運需求持續復甦，整體的運能沒有回到疫情前，再加上所有成本的提升，人工、機場作業費用等都是攀升，明年機票也會維持高檔，即便陸籍航空恢復航班，聯合航空也增加台灣市場的布局，反而讓同聯盟長榮航空受益轉機客的挹注。

貨運市場的部分，疫情之後，全球的消費模式改變，電商需求快速增長，尤其，快時尚及跨境電商蓬勃發展，航空貨運市場貨源組成質變，推升航空貨運需求；另外，美國消費與就業未明顯因升息硬著陸，穩定空運需求與成長。電子新產品、AI相關的需求都很強勁，也會拉動貨運需求及價格，整個上升的趨勢不會改變。

明年運能跟著增加，會放在美洲跟亞洲的航線上，貨機會增加到27班，亞洲會從26班增加到31班，加密貨機的航點；貨運今年已經恢復多倫多航線，持續評估需求增加貨運航點。

飛機採購都是看20年，長榮航空目前營運機隊共計有86架，另有已經訂購之14架新機尚未交付，包括4架787-10、9架787-9、1架777F貨機，預計於2027年之前交付完畢。

長榮航空已宣布採購下一世代新機以汰舊換新，預計於2026年至2030年引進18架空中巴士A350-1000型廣體客機以及額外6架機之採購選擇權，2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo型窄體客機，根據空中巴士2023年公告牌價，此次規劃採購之33架空中巴士全新客機總金額將達101億美元。

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