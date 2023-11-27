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搶人才！東森轉投資SPA品牌「東森REGAL」調薪9~42%

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
「東森REGAL CLUB & SPA」於12月即將推出「晶鑽駐顏奇肌護理課程」。東森REGAL CLUB & SPA／提供
「東森REGAL CLUB & SPA」於12月即將推出「晶鑽駐顏奇肌護理課程」。東森REGAL CLUB & SPA／提供

東森（2614）轉投資的SPA品牌「東森REGAL CLUB & SPA（簡稱東森REGAL）」，今年7月宣布調薪，基本薪資調整幅度從3,000元到1.2萬元不等，調薪幅度從9%到42%不等。

東森同時打破業界慣例，獎金制度首創銷售獎金無上限，做愈多領愈高，光是今年10月單月，美容師最高獎金達27萬元，排行榜前十名的美容師，月獎金皆超過10萬元以上，堪稱美容業今年最大調幅，最具激勵的獎金制度。

東森2018年併購自然美，並改名為東森自然生技美學中心，在今年4月起全面進行品牌升級，改名為「東森REGAL CLUB & SPA」，結合「一站式保養服務+藝術沙龍空間」，建構頂級的全方位美容美體專家形象，今年前十個月累計營收年增37%。

東森REGAL也即將推出2024年全新會員權益及禮遇，目前全台共有9家門市，2024年中旬將於台北龍江路開出東森健檢中心；另於台中、高雄也已著手規劃開店中，預計2027年目標達30間門市。

除了幫美容師調薪之外，近期流感高峰期，東森總裁王令麟提供每位REGAL員工，上班時皆可免費食用1包東森自有保健食品品牌「Marine Star鋅C望」保健身體，並以員工優惠價，讓每位集團員工帶回家照顧自己及家人。

此外，東森REGAL於今年6月起，與美國運通銀行異業合作，針對頂級卡友提供尊榮禮遇體驗課程，半年期間也創造營收400多萬元，為REGAL帶來了近千位新會員；今年8月份REGAL獨規水鑽電泳儀療程全新上市，舉辦新品推廣活動，邀約VIP搶先體驗療程，增進與會員間的互動，提升客情與黏著度，全台巡迴舉辦水鑽顧客會，則創造千萬元的佳績。

此外，東森REGAL將於今年12月推出「晶鑽駐顏奇肌護理課程」，結合頂級晶鑽及溫感，針對秋初冬皮膚容易乾燥敏感，此時除了加強保濕以外，更要給予肌膚適度油脂的滋潤，在冬天作臉也不會感到冷吱吱，預計將帶動一波溫感保養的全新風潮。

藝人林逸欣體驗「彩晶能量岩盤浴」以及「愉悅舒放課程」的精油按摩。東森REGAL CLUB & SPA／提供
藝人林逸欣體驗「彩晶能量岩盤浴」以及「愉悅舒放課程」的精油按摩。東森REGAL CLUB & SPA／提供

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