台中13期首案將登場 品牌建商爭相曝光成為房市新熱區

備受矚目的台中13期重劃區首案即將登場，包括中陽、惠宇、國泰、國聚、豐邑、登陽等各大品牌建商爭相曝光，儼然成為台中下一個房市兵家必爭之地，區域房市蠢蠢欲動，硝煙味濃。

繼40年老牌建商中陽建設13期首發預告曝光之後，知名品牌惠宇建設日前也悄悄刊登13期的新案資訊，緊接著市場上傳出國泰建設以9.3億元買下13期建地的消息。

其他包含國聚建設、豐邑建設、登陽建設等各大品牌進駐，加上北部建商的國泰接連佈局，代表13期重劃區，即將成為台中下一個房市新熱區。

身為台中捷運沿線最後一塊低密度住宅聚落，13期雖然還沒有建案正式登場，但以目前周邊最鄰近的八期「宏詮山里時晴」來看，6月份最新實價登錄，最高成交金額已來到單坪67.2萬元高價。

此區整體成交均價也已站上64萬元，勢必讓同樣擁有八期生活圈、雙捷樞紐優勢，近來被人冠以「新八期」之名的13期重劃區，站穩6字頭的推案起手式，同時，也有機會在八期建地稀缺狀況下，大幅吸納周邊置產客群。

儘管至今仍未有建案正式登場，但13期依然備受市場關注的原因，除了全區皆為住1用地、享有僅50%建蔽的低密度優點，吸引許多喜愛綠意的高資產人士外，13期更因緊鄰八期，同享好市多、迪卡儂、文心秀泰、豐樂雕塑公園的休閒與商業機能。

13期有重劃區的特性，卻沒有重劃區機能陣痛期的優勢，加上捷運運量屢創新高、百億高鐵娛樂城的啟動，諸項建設與商圈利多，自然讓同時擁有八期優點、軌道優勢的13期，成為建商的兵家必爭之地。

近期各大品牌無不摩拳擦掌，釋放出13期市場訊息，希望能搶佔話題引起討論度，但不論是最早在13期內搭設工務所與施工圍籬的中陽建設，還是近期新案預告曝光的惠宇、甚至是國泰建設購地，大量知名品牌的相互競爭，絕對有利於消費者未來的置產選擇。

業者表示，對於13期捷運置產、中山醫院大慶雙站的醫療園區有興趣的民眾，近期不妨多加關注區域訊息。 台中13期重劃區首案即將登場，中陽建設首發建案預告近期曝光。記者宋健生/攝影

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