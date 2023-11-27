台中13期首案將登場 品牌建商爭相曝光成為房市新熱區
備受矚目的台中13期重劃區首案即將登場，包括中陽、惠宇、國泰、國聚、豐邑、登陽等各大品牌建商爭相曝光，儼然成為台中下一個房市兵家必爭之地，區域房市蠢蠢欲動，硝煙味濃。
繼40年老牌建商中陽建設13期首發預告曝光之後，知名品牌惠宇建設日前也悄悄刊登13期的新案資訊，緊接著市場上傳出國泰建設以9.3億元買下13期建地的消息。
其他包含國聚建設、豐邑建設、登陽建設等各大品牌進駐，加上北部建商的國泰接連佈局，代表13期重劃區，即將成為台中下一個房市新熱區。
身為台中捷運沿線最後一塊低密度住宅聚落，13期雖然還沒有建案正式登場，但以目前周邊最鄰近的八期「宏詮山里時晴」來看，6月份最新實價登錄，最高成交金額已來到單坪67.2萬元高價。
此區整體成交均價也已站上64萬元，勢必讓同樣擁有八期生活圈、雙捷樞紐優勢，近來被人冠以「新八期」之名的13期重劃區，站穩6字頭的推案起手式，同時，也有機會在八期建地稀缺狀況下，大幅吸納周邊置產客群。
儘管至今仍未有建案正式登場，但13期依然備受市場關注的原因，除了全區皆為住1用地、享有僅50%建蔽的低密度優點，吸引許多喜愛綠意的高資產人士外，13期更因緊鄰八期，同享好市多、迪卡儂、文心秀泰、豐樂雕塑公園的休閒與商業機能。
13期有重劃區的特性，卻沒有重劃區機能陣痛期的優勢，加上捷運運量屢創新高、百億高鐵娛樂城的啟動，諸項建設與商圈利多，自然讓同時擁有八期優點、軌道優勢的13期，成為建商的兵家必爭之地。
近期各大品牌無不摩拳擦掌，釋放出13期市場訊息，希望能搶佔話題引起討論度，但不論是最早在13期內搭設工務所與施工圍籬的中陽建設，還是近期新案預告曝光的惠宇、甚至是國泰建設購地，大量知名品牌的相互競爭，絕對有利於消費者未來的置產選擇。
業者表示，對於13期捷運置產、中山醫院大慶雙站的醫療園區有興趣的民眾，近期不妨多加關注區域訊息。
▪ 阿嬤賣房救「欠債2千萬」賭鬼女兒 網友搖頭：賭博成癮無法救
▪ 3次流標！基隆欠稅大戶水岸千萬豪宅被法拍 她花3小時買下創最速紀錄
▪ 新天龍國工程師看過來！這裡明星國中都3字頭
▪ 2萬元烘衣機「值得入手嗎？」 網大推另一電器：乾的不要不要
▪ 網曝超狹窄廁所「僅一個馬桶寬」 網笑翻：帝王登基儀式感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言