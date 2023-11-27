大坪數產品沒落？全台大宅10年交易量縮近八成 專家點3原因
台灣房屋整理內政部不動產資訊平台，第3季六都和新竹縣市全台55坪以上的大坪數產品交易量，近10年來從單季1.3萬筆，大幅萎縮到2,826筆，足足少了1萬多筆，十年交易量減幅78.7%，其中，新北市大宅交易量縮水幅度最大，2013年Q3交易量為1989筆，但今年Q3僅剩241筆，大宅交易量縮近九成，達87.9%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，2013年新北市大宅交易主要集中在新店、淡水和板橋區，不乏度假別墅或豪宅型物件，不過度假型不動產本身交易頻率就不高，而大坪數豪宅的指標區段新板特區，也受限開發飽和，近十年僅有謙岳、勝輝一邸兩豪宅新案釋出，且隨著房價高漲，大坪數總價容易觸及豪宅門檻，諸多因素導致交易量明顯放緩。
張旭嵐表示，全台55坪以上大宅交易退燒，主要有三大原因。第一，家庭結構改變，現代社會小家庭的比例遠大於三代同堂，加上少子化的影響，家戶人口愈來愈精簡，所需空間也縮小，降低大宅的市場需求。
第二，低總小宅熱銷，房價持續走高，民眾購屋受限於預算，追求總價小坪數物件，業者則因應市場變化，調整產品規格，主推30坪以內的低總價小宅，以符合首購市場，市場大宅供給也明顯減少。
第三，豪宅門檻下修，2014~2015年間，央行與財政部下修豪宅的總價認定，各地門檻都往下調整1000萬元，基於貸款及稅務考量，不少高端買家購屋時，也會偏向以豪宅門檻為界，下調購屋坪數，影響整體市場的大宅交易和意願。
新竹縣市的大宅交易量，十年來減幅也將近九成， 台灣房屋新竹高鐵站前直營店店長楊樹寶表示，新竹地區55坪以上的大宅交易，多為豪宅規劃，主要集中在竹北高鐵特區河景第一排的興隆路，以金字塔頂端的換屋置產客為主，因河岸景觀有限，供給稀缺，因此即便量縮，價格仍持續走高，現今每戶總價從5千萬元起跳。
楊樹寶指出，大宅的置產客，購屋著重產品的稀有性與保值性，買進後不會隨便釋出，加上近年建商也少推大坪數物件，因此竹北的大宅釋出量稀少，有一棟300戶大坪數社區，近一年都沒有人賣，買方想買特定豪宅社區，還要請人介紹才有機會，有錢也買不到。
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