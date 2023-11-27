快訊

以巴休戰第三天！哈瑪斯放17人質 獲釋4歲美國女童目睹雙親被殺

美升級晶片禁令…輝達財報3個隱憂 是台廠機會也是挑戰

出國旅遊他大讚「國際漫遊」！內行人搖頭：改這個一用就回不去

明基醫口腔 AI 牙科醫療 搶攻精準健檢市場商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

明基醫（4116）旗下明基口腔和光明智能、康科特（6518）三方攜手推動AI牙科醫療應用，導入健檢服務，搶攻精準健檢商機。透過首度在展會亮相的人工智慧醫療器材軟體I Denti. Fi（光明智能全景影像分析軟體），可運用AI運算，達到高精準、高靈敏、高速度的全口X光片病徵辨識，進而產生檢查報告，提升牙科保健醫療的效率。

根據衛生福利部國民醫療保健支出資料，民眾在牙科方面的支出從2011年850億元增至2021年1211億元，年複合成長率3.60%。而國民醫療保健支出占GDP均在5%以上，近來維持在6%到7%之間，可見未來國民牙醫保健需求仍將持續成長。因此，如何提升牙科診療效率，將成為牙齒保健的重要一環。

康科特是專業醫療管理顧問公司，提供國內醫院與牙科專業健檢服務，致力提升健檢精準度與效率。康科特董事長劉靜怡表示，運用人工智慧有助於快速處理大量口腔健檢資料，有助於提高口腔診療效率，同時降低醫療人力資源需求。

當民眾前往牙醫診所就診時，一般會拍攝一張全口的X光片。傳統上，醫師需要進行人工判讀和解說，然後手寫記錄病徵，診療結束後，再將紀錄登載到系統中，才能申請健保支付。牙齒檢查過程中，非常仰賴醫師肉眼判讀與紀錄，過程繁瑣耗時費力。

I Denti. Fi已通過台灣衛福部（TFDA）認證，能快速辨識植牙、假牙、缺牙、智齒等病徵，當醫師使用AI判讀X光片，臨床經驗顯示將有助於節省80%手寫診療紀錄的時間，透過I Denti. Fi的輸出結果，快速生成口腔檢查報告，實現口腔健康的精準醫療，提升健檢效率。

光明智能科技董事長黃騰毅表示，牙科保健與預防醫學在導入AI之後，AI判斷病徵快速精確，是牙醫師良好的診療輔助工具，可讓民眾直覺無障礙的了解口腔健康狀況，接受預防治療，提升牙科就診體驗，達成正向的醫病良性循環。

健檢

延伸閱讀

壯男健檢無紅字...爬山後竟心肌梗塞險死 醫曝救命關鍵

女警切除右卵巢「保住生機」產下1子 感謝醫師加做2檢查

醫界5師發起「黑十字運動」破千人上街 4大訴求籲政府別再騙

56歲衛福部口腔司長賴向華猝死 王必勝錯愕惋惜

相關新聞

明年經濟 一字預測／陳冲挑「生」 周俊吉選「仁」

經濟日報舉辦「2024經濟關鍵字大預測」活動，新世代金融基金會董事長陳冲推薦的候選字是「生」，信義房屋集團創辦人周俊吉推...

連加恩 任宏碁智醫董座

宏碁集團旗下宏碁智醫（6857）昨（24）日召開董事會，醫師連加恩接任董事長，借助其於醫療產業的專業及全球化的視野，帶領...

經濟選書／三分鐘故事 成功做簡報 

簡介一個專案或進度時，如果你只有短短幾分鐘的時間告訴觀眾他們所需的訊息，你該說什麼？

點子農場／新聞業存亡的三大關鍵

1969年從政大新聞系畢業之後，魏明光到美國留學和創業。54年後的今天，他捐了1,000萬美元（約等於台幣3億2000萬...

行銷最錢線／聽聽大腦怎麼說…

醫生看病不會只聽病人描述病情，就定下治療計畫，而會根據理性判斷給藥、或是進一步用「科學方法」，如抽血，照X光，超音波、內...

豐邑機構攜手新竹家扶聯合公益募資 分享好物讓愛傳遞

豐邑機構今（26）日與新竹豐邑喜來登大飯店，攜手新竹縣政府及新竹家扶中心共同舉辦冬暖慈幼募資公益義賣活動，在竹縣政府廣場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。