明基醫口腔 AI 牙科醫療 搶攻精準健檢市場商機

明基醫（4116）旗下明基口腔和光明智能、康科特（6518）三方攜手推動AI牙科醫療應用，導入健檢服務，搶攻精準健檢商機。透過首度在展會亮相的人工智慧醫療器材軟體I Denti. Fi（光明智能全景影像分析軟體），可運用AI運算，達到高精準、高靈敏、高速度的全口X光片病徵辨識，進而產生檢查報告，提升牙科保健醫療的效率。

根據衛生福利部國民醫療保健支出資料，民眾在牙科方面的支出從2011年850億元增至2021年1211億元，年複合成長率3.60%。而國民醫療保健支出占GDP均在5%以上，近來維持在6%到7%之間，可見未來國民牙醫保健需求仍將持續成長。因此，如何提升牙科診療效率，將成為牙齒保健的重要一環。

康科特是專業醫療管理顧問公司，提供國內醫院與牙科專業健檢服務，致力提升健檢精準度與效率。康科特董事長劉靜怡表示，運用人工智慧有助於快速處理大量口腔健檢資料，有助於提高口腔診療效率，同時降低醫療人力資源需求。

當民眾前往牙醫診所就診時，一般會拍攝一張全口的X光片。傳統上，醫師需要進行人工判讀和解說，然後手寫記錄病徵，診療結束後，再將紀錄登載到系統中，才能申請健保支付。牙齒檢查過程中，非常仰賴醫師肉眼判讀與紀錄，過程繁瑣耗時費力。

I Denti. Fi已通過台灣衛福部（TFDA）認證，能快速辨識植牙、假牙、缺牙、智齒等病徵，當醫師使用AI判讀X光片，臨床經驗顯示將有助於節省80%手寫診療紀錄的時間，透過I Denti. Fi的輸出結果，快速生成口腔檢查報告，實現口腔健康的精準醫療，提升健檢效率。

光明智能科技董事長黃騰毅表示，牙科保健與預防醫學在導入AI之後，AI判斷病徵快速精確，是牙醫師良好的診療輔助工具，可讓民眾直覺無障礙的了解口腔健康狀況，接受預防治療，提升牙科就診體驗，達成正向的醫病良性循環。

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