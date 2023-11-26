第三航廈 首次採差別費率

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

桃園國際機場第三航廈使用空間收費將有別於第一、二航廈。據悉，因第三航廈興建費用高達千億元，且航空公司和商家都希望進駐，場站使用費率將首次採差別費率，核心區域使用費會高於其他區域，至於具體收費方案，預估明年第1季完成並提報交通部審核。

桃機公司主管坦言，過去第一、二航廈場站空間使用費，未因不同區域採不同費率，但第三航廈投資金額高達千億元，多家航空公司和店家都希望進駐，為償還借款興建航廈債務，且每年有足夠資金維護各項服務設施，確實規畫不同區域訂定不同收費標準。

據了解，航廈內核心區域如商場、免稅店、航空公司貴賓室等使用費將會最高，其他區域視位置訂出不同使用費，桃機公司已將收費規劃方向向華航、長榮、星宇等有意進駐第三航廈的航空公司說明，也表明即使航廈已按圖施工，若航空公司希望某個區域空間大一些，也會盡量爭取，滿足業者需求。

桃機公司相關主管表示，機場內公司部門相當多，包括官方的移民署、衛生福利部檢疫單位、農業部動植物檢疫單位、財政部海關、航空警察，以及私部門的航空公司、各類店家、免稅店等，每個單位需求都不同，所需辦公空間、營業面積也不同，因此將先盤點各單位空間需求，並會與各單位協調，再來決定各單位空間、位置要位於航廈內哪個地方。

桃機 機場

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