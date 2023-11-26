桃機 今年可望轉虧為盈

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

疫後第一年，國人出國旅遊潮爆發，桃園機場公司年初預估今年可能會虧損20億元，現在推估有望由虧轉盈約10億餘元，揮別疫情期間連續虧損三年陰霾，明年旅客量更可期待突破4,000萬大關。

桃機公司原預估旅客量會緩慢回流，今年總服務旅客約2,400萬人次，沒想到國人出國旅遊潮爆發，外籍旅客和轉機客來台也相當踴躍，客運量於11月15日重回3,000萬人次，預估全年上看3,500萬人次，今年有望由虧轉盈。

桃機公司表示，2022年10月13日解封後桃園機場旅客量開始回溫，各家航空公司陸續增開班機、恢復航線，即使機位供給量增加，但在需求旺盛下，各航線機票平均上漲三成，春節、228、清明、端午等四個連續假期，還出現大批出國旅遊人潮，讓桃園機場重回疫情前熱鬧景象。

桃機今年第一個1,000萬旅運人次於5月9日出現後，三個月後的8月14日便達到2,000萬人次，11月15日再突破3,000萬，較年初推估全年運量2,400萬多出600萬人次，以目前日均量10萬至11萬人次推估，到年底有望達3,500萬。

桃機公司主管表示，旅客量快速成長，除每位旅客須繳交的機場服務費增加，機場餐飲、商場和各項場站設施，也因為旅客和航班增加得以多收取一些服務費，年初推估今年可能虧損20億元，現在估算全年有望獲利10億餘元，扭轉疫情期間連續虧損三年窘況。

桃園機場 桃機

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