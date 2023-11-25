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滙豐重濕地保育 第20年關渡自然公園捐贈總額破1.84億

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
滙豐銀行超過320位同仁與親友參與關渡自然公園志工活動，以實際行動守護大自然。滙豐提供
滙豐銀行超過320位同仁與親友參與關渡自然公園志工活動，以實際行動守護大自然。滙豐提供

關懷環境永續，滙豐(台灣)商業銀行持續投入濕地保育，捍衛生物多樣性的發展。滙豐銀行今(25)日於台北關渡自然公園舉行一年一度的「滙豐環境日」活動，號召超過320位同仁與親友前往關渡自然公園擔任自然保育志工。今年亦是滙豐銀行與關渡自然公園展開正式捐贈計畫第20週年，捐贈總額超過新台幣1.84億元。滙豐銀行除了經費捐贈，更持續投入志工服務，協助台北最大濕地孕育豐富多元的生態，不遺餘力守護大自然。

滙豐銀行近幾年與關渡自然公園的合作計畫更延伸至扶持在地小農，以環境友善的農作方式培育出富含芋頭香氣的濕地白米。今年「滙豐環境日」準備給同仁的早鳥禮便是採用此款濕地米，並透過內部投稿命名活動取名為「豐荷日粒」，別具紀念意義。除與小農合作友善耕作外，計畫亦著力於有機農產品的多樣化推廣，如將白米釀造成米醋，不僅提高其商業價值，更替農作物帶來多元的可能性。今日活動亦由滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅率領主管群，將紀念白米製成的米醋原液倒入大甕中，進行釀醋封蓋儀式，象徵滙豐與關渡自然公園的合作，就如同釀醋般越陳越香。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐銀行是台灣第一家長期贊助關渡自然公園的民間企業，我們從2002年開始合作志工活動，更從2004年起正式合作捐贈計畫，至2023年這20年間，滙豐銀行共捐贈超過新台幣1.84億元。我們積極投入濕地生態保育，推廣環境教育，守護生物多樣性，看到關渡自然公園成為全台自然教育中心的基石，滙豐銀行深感與有榮焉。」

關渡自然公園位處淡水河及基隆河的交會口，如同台北市的後花園，因擁有特殊的自然生態，孕育多樣的濕地生物，獲國際鳥類聯盟 (BirdLife International) 列為重要鳥類棲息地之一。在滙豐銀行的贊助下，關渡自然公園自2020年底展開五年氣候專案，內容包括進行碳匯研究及生態監測，作為永續濕地管理參考；運用「生態造林法」原理改善功能不佳的綠地，增加碳匯量；並推廣友善農耕，培力小農使用友善環境的方式耕作。

滙豐(台灣)商業銀行企業永續發展處副總裁黃靖涵表示：「滙豐銀行很早就體認到濕地生態保育與環境永續的重要性，因此每年都鼓勵同仁與親朋好友投入環境保育行動，很多部門也會特別規劃一整天帶隊到關渡自然公園進行志工服務。截至2023年10月，滙豐銀行已投入近20,000人次參與關渡自然公園的環境保育工作，志工服務總時數累計近35,000個小時。守護大自然，珍愛我們所住的這塊土地，已深化成為滙豐人DNA的一部份。」

今年「滙豐環境日」規劃內容豐富且寓教於樂的志工活動，共有兩大主題。「環境教育體驗」透過闖關遊戲幫助大家認識小水滴的旅程，並明白水資源的重要性。而每年極受歡迎的「為濕地做一件事」活動則有志工著青蛙裝下排水渠道，移除雜草與垃圾，讓冬季候鳥來臨時能有更適宜的棲息環境；也有部分志工負責整理樹苗環境，除去雜草及藤蔓，替樹苗打造舒適的生長空間；另有志工協助拔除外來種小花蔓澤蘭，還給原生植物一個適合的生存環境。此外，亦舉辦小農市集邀請大家支持友善耕作農產品，並有關渡自然公園的濕地三寶 (高蹺鴴、小水鴨、藍鵲) 大型人偶與大小朋友同樂。

濕地 志工 生態保育

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