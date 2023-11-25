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台灣巧克力節屏東萬巒甜蜜登場 最大獎抽沖繩來回機票

經濟日報／ 記者宋健生/屏東即時報導
2023年台灣巧克力節今日起一連兩天在屏東甜蜜登場。業者提供
2023年台灣巧克力節今日起一連兩天在屏東甜蜜登場。業者提供

2023年台灣巧克力節in Pingtung甜蜜登場！「屏東可可‧台灣巧克力」品牌享譽國際，今(25)日起一連兩天，在屏東可可巧克力園區幸福展開，歡迎民眾一起來到南國屏東品嚐在地風味的台灣巧克力。

巧克力節於今日上午揭開序幕，節日規劃多種系列活動，戶外草皮區有精彩的巧克力中英雙語兒童互動劇及藝文演出；教堂區設置巧克力雙語互動劇的服裝配飾，提供民眾身歷其境戲劇角色扮演。

屋頂上的巧克力冰淇淋怪物裝置藝術，與農業部水保署可可知識Q&A互動遊戲，讓親子沉浸在巧克力的世界。

會場還有多款特色的餐飲、甜點、文創商品，今年共近40家來自屏東與外縣市的巧克力品牌參與市集；精品味蕾饗宴，供消費者品評巧克力跨域風味；也能跟著在地品牌業者一起體驗手作DIY巧克力餅乾和可可脂保養品，發掘巧克力的多元魅力。

為了迎接全國民眾熱情參與，此次活動特別規劃了入園、打卡與滿額禮三種，「入園禮」於活動日入園前100名，可獲得土然巧克力聯名可可乖乖；「打卡禮」與裝置藝術拍照上傳社群平台，即可兌換每日限量100份可可造型飾品。

「滿額禮」於市集消費滿500元，即可獲得精美獎品抽獎機會，最大獎沖繩來回機票。南國屏東的熱情以及台灣巧克力的香甜滋味，歡迎來寮。

屏東縣長周春米(中著格子服者)歡迎民眾一起來屏東品嚐在地風味的台灣巧克力。業者提供
屏東縣長周春米(中著格子服者)歡迎民眾一起來屏東品嚐在地風味的台灣巧克力。業者提供

巧克力 裝置藝術 消費

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