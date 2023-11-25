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推動智慧機場 桃園國際機場連兩年獲頒「智慧運輸獎」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場獲頒「智慧運輸應用獎」，助理副總經理余崇立(右二)從中華智慧運輸協會理事長施義芳(左2)手中接過獎項。機場公司提供
桃園機場獲頒「智慧運輸應用獎」，助理副總經理余崇立(右二)從中華智慧運輸協會理事長施義芳(左2)手中接過獎項。機場公司提供

由中華智慧運輸協會主辦的「2023年智慧運輸獎」，於昨（24）日上午舉行頒獎典禮。桃園機場建置的「機場數位資訊整合平臺(ADIP)」獲頒「智慧運輸應用獎」殊榮，由助理副總經理余崇立代表受獎。隨著疫後復甦，桃園機場2023年旅運量回升逾3,000萬人次，連續兩年獲得ITS協會肯定，是機場公司及桃園機場服務大聯盟共同努力的成果。

機場公司助理副總經理余崇立表示，桃園機場從旅客角度出發，以3大服務策略「標準、國際、分群」及五大創新理念「整合、預報、即時、個人化、共享」，攜手機場服務大聯盟公民營單位(包含關務署、疾病管制署、移民署、航警局、農業部動植物防疫檢疫署、民航局飛航服務總臺、航空公司、免稅店及排班計程車業者等240個單位)，自2021年建置「機場數位資訊整合平臺(以下簡稱ADIP)」。

機場公司整合資源及共享各類營運數據，包括航班、報到櫃檯、行李分揀、登機證查驗、貨運管理、停車管理、財務會計及人資管理等資訊系統，今年更導入AI，能預測安檢、報到櫃檯人流人數及等待時間、航班延誤時間等。相關單位透過ADIP平臺即時掌握一致性的營運資訊，進而提升旅客服務品質及營運效率。例如各單位可精準掌握各整點之入、出境及轉機時間、人數，執行人流動線監控，或是在入、出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢、查驗服務能量及增加餐飲供應，有利於機場服務大聯盟通力合作，旅客享受更優質便捷的服務。

科技日新月異，桃園機場連續兩年獲得資訊類獎項肯定，包括2022年「新版機場協調整合決策A-CDM資訊分享平台」獲頒智慧運輸產業創新獎，今年機場數位資訊整合平臺(ADIP)更進步，拿下智慧運輸應用獎的殊榮，同時也榮獲將在12月6日頒獎的第六屆政府服務獎數位創新加值獎項，顯示機場公司在推動智慧型運輸系統(ITS)具有傑出成就。未來機場公司會與機場服務大聯盟合作，利用數據預測未來，持續優化相關設備並導入智慧科技，實踐智慧機場目標。

桃園機場 安檢

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