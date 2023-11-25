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新天龍國工程師看過來！這裡明星國中都3字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖／住宅周報提供
新竹房市示意圖／住宅周報提供

新竹為科技重鎮，許多年輕工程師湧入定居，多數人重視孩子教育，紛紛將小孩送往明星國小、國中。其中竹北已多要4字頭，不妨考慮新竹市。永義房屋盤點新竹市三所滿額國中，發現3所學校半徑一公里周邊都還在3字頭房價

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，3所學校具備不同的優勢，培英國中周邊有著名的八大學區，充滿濃厚文教氣息。光武國中有地利之便，隔一條馬路就到竹科。竹光國中周邊則以低密度、較大坪數住宅為其特色。

永義房屋新竹學府承家加盟店東林鎰洲指出，培英國中是新竹三所滿額國中、平均單價最為親民的區域，均價一坪30萬，區域有數間大型賣場，也有火車站、公園、體育場、動物園等公共設施，步行20分鐘內都能夠抵達。

除了明星國中外，該區域也被稱為「八大學區」，附近有高達8間優質學校，包含東園國小、培英國中、新竹高中、陽明交通大學，整體環境充滿濃厚的文教氣息。當地物件相當搶手，一釋出就會吸引許多人看房。

林鎰洲表示，購買族群以竹科員工占六成，學區設籍需求占四成，因近新竹火車站，開發時間較早，多為屋齡二、三十年的電梯大樓，以三房、坪數35至40坪為主。

永義房屋新竹竹科金山立舍加盟店東胡梅芳表示，新竹三所滿額學校中，只有「竹光國中」為非東區學校，會吸引想要買學區宅、但不想住在東區的民眾。

新竹市北區的竹光國中 圖／永慶房產集團提供
新竹市北區的竹光國中 圖／永慶房產集團提供

當地目前八成的成交量以中古電梯大樓為主，屋齡15-20年以上、每坪單價約27至35萬，坪數約53至56坪相較於另外兩個學區的房屋坪數大，以自住、學區設籍、換屋族為主。

資料來源／永義房屋
資料來源／永義房屋

永義房屋新竹關埔家樂城加盟店東范喬雅表示，光武國中坐落在關埔重劃區，是新竹市近年來重點發展區域，緊鄰一條馬路就到竹科，深受竹科員工喜愛，購買族群竹科員工約占六成、學區設籍約占四成，目前均價39.7萬元。

她表示，光武國中半徑一公里的生活機能包含大型美式賣場、商圈、公園綠地，也包含另外一間滿額的關埔國小，明星國小、國中一次滿足，且生活機能也不錯，頗受重視學區的家長喜愛。

光武國中緊鄰竹科園區，周遭房市受竹科員工歡迎。圖／永慶房產集團提供
光武國中緊鄰竹科園區，周遭房市受竹科員工歡迎。圖／永慶房產集團提供

學區 竹科 工程師 房價

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