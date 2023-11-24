潤泰全楊梅二廠污水溢流 桃園市政府已同意解除列管

潤泰全（2915）今（24）日公告，公司全力配合內政部警政署保安警察第七總隊調查，因楊梅廠2019年歇業至今，須辦理廢水解列程序，但今年9月廠商回報，因颱風因素有部分污水溢流情事發生。桃園市政府已於本月20日，同意解除潤泰全楊梅二廠的水污染防治列管。

潤泰全楊梅廠2019年4月關閉歇業，退出紡織生產，已無生產活動，但因楊梅廠歇業須辦理廢水解列程序，相關工程委由台塑能源科技股份有限公司處理，今年9月4日廠商回報，因颱風關係發生部分污水溢流，潤泰全表示，已督促廠商妥善處理溢流事件，並要求廠商防止事件再度發生。

因已處理污水溢流，桃園市政府於今年11月20日，同意解除潤泰全楊梅二廠之水污染防治列管。

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