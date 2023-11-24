台北福華大飯店蓬萊邨今冬力推澎湖海鮮饗宴

國內對於吃愈來愈講究，搶攻冬季各種節慶宴客需求商機，台北人心目中老字號台菜台北福華大飯店蓬萊邨，今年特別與交通部觀光局澎湖國家風景區管理處合作，運用豐富多樣的澎湖特有食材，結合在地經典傳統佳餚，主廚推出澎湖海鮮饗宴精湛手路菜，大膽翻玩澎湖海味山珍，標榜「真、海、純、鮮」澎湖味覺之旅，吸引饕客目光。

台北福華大飯店B1的蓬萊邨，是眾多巨星與名流的私房用愛店，今年蓬萊邨特別與交通部觀光局澎湖國家風景區管理處合作，以獨特的新海味為出發點，將澎湖獨有食材如澎湖絲瓜、海鮮、高麗菜酸、花生、仙人掌等，融入台菜創新元素，設計超過10道美味及獨具創新的佳餚美饌，精心推出「澎湖海鮮饗宴」十人合宴，預計每桌23,800元+10％服務費，每日午晚餐時段限量供應。

澎管處處長許宗民表示，澎湖豐富多樣的海鮮食材及獨特的地理環境，使澎湖成為美食的寶庫，期能運用澎湖在地食材，結合長期以來致力於推動台灣美食的台灣旅遊交流協會及追求高品味的台北福華大飯店餐飲團隊，除能提升澎湖美食料理的品質、口碑與形象，同時使遊客在品嚐美食的同時，也能感受到澎湖的獨特風情。透過傳統與創新的結合，創造一場不同凡響的澎湖海鮮饗宴，將澎湖美食推向國際。

台北福華大飯店蓬萊邨主廚王永宗及陳冠閔，素以道地美味的台菜料理聞名老饕圈，此次特別實地走訪澎湖，深入了解當地特有的飲食風俗後，將澎湖傳統料理的特色加以巧思創新，例如台菜宴席中的經典手路菜所發想的「蓬萊邨布袋雞」。

陳冠閔介紹，這次是用別出心裁地將澎湖古早味花菜干、醃菜及狗母魚丸等食材，塞入雞腹後先烤再炸，最後以160高溫熱油澆淋外皮至酥脆可口、香氣四溢；另一道「蚵仔酸瓜麵線煎」更是改以澎湖麵線為基底，與鮮蚵與澎湖特有的酸瓜一同慢煎至麵線飽吸湯汁後，再倒入蛋液煎至金黃，搖身一變成為充滿豐富口感的極品蚵仔煎。 今年蓬萊邨特別與交通部觀光局澎湖國家風景區管理處合作，運用豐富多樣的澎湖特有食材，結合在地經典傳統佳餚。台北福華提供 老字號台菜主廚秀新意，精湛手路菜大膽翻玩澎湖海味山珍。台北福華提供

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