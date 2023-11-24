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歐洲線反彈 SCFI運價指數周跌幅0.67%、指數連三跌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

今(24)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌6.71點至993.21點，周跌幅為0.67%，跌幅雖然縮小但指數連三跌。

貨櫃輪四大遠洋航線出現漲跌互見，遠東到歐洲、地中海航線跌幅已深，雙雙反彈小漲；而遠東到美西、美東航線則同步走跌；國內的物流業者表示，11月及12月是貨櫃需求最淡的兩個月，儘管航商減班縮艙，只要貨量未如預期，運價就會跟著走跌。

航運業者表示，歐洲線跌破成本價1千美元後，俗話說「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做」，已經沒有大跌的空間，根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達779美元，較前一周上漲72美元，漲幅10.18%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,182美元，較前一周上漲35美元，漲幅3.05%。

北美線之前運價支撐度較好，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,627美元，較前一周下跌69美元，跌幅4.06%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,316美元，較前一周下跌35美元，跌幅1.48%。

近洋線方面，其中遠東到日本關西、關東每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到東南亞每TEU較前一周上漲2美元；遠東到韓國每TEU較前一周下跌2美元。

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