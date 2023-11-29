大巨蛋紅利效應浮現！專家：東區商圈能否復甦 關鍵在這

台北大巨蛋千呼萬喚，終於即將在12/3正式啟用，上週的測試賽共吸引1.3萬人入場，大巨蛋人潮成為東區商圈業者引頸期待的復甦動能，不過，隨著台北最大的購物中心—大巨蛋「遠東SOGO CITY」開幕，是否會排擠東區商圈？而東區商圈店家客群型態這幾年又出現哪些「質變」，請見遠見一文解析。

台北大巨蛋測試賽開打試水溫，周邊的東區商圈店家也摩拳擦掌，串連商圈推出憑票根的店家優惠活動，短短兩週已號召100家業者響應。

東區商圈空置率、租金雙降

東區商圈是不少台北人對於潮流的記憶，對比十年前、2013年東區商圈全盛時期，每坪租金約2.5萬至3萬元；疫情前受商圈移轉、消費型態改變等因素，國際品牌Forever21、Superdry、Swatch等相繼撤出，老店家如永福樓也黯然歇業，中山南西、信義區成為消費者購物逛街的商圈。

2019~2020年，東區商圈空置率來到10～12%，住商不動產企研室經理徐佳馨分析，目前東區商圈的空置率約落在5～8％，其中以舊茶街一帶空置率最高；正對正忠孝東路四段左右兩側的第一排店面仍搶手。

而東區商圈整體租金目前每坪約落在兩萬上下，空置率與租金雙指標均顯示，東區人流漸漸回溫、谷底翻身。

據悉，東區商圈整體租金對比疫情前，約降3～4成，面忠孝東路第一線店面從每坪3.5萬以上，降至1.5～2萬，往內的第一、二條（敦化南路187巷、160巷、181巷、190巷）約從1萬降至7000元，後巷至近市民大道（敦化南路161巷、107巷，大安路31巷、51巷）則從8500～7000元降至4000～5500元。

其中，敦化南路160巷至190巷，疫情前約空租5～10間，近期皆已滿租。

SOGO CITY磁吸效應，專家：零售店家要夠強

隨著占地近4萬坪、台北最大的購物中心、大巨蛋「遠東SOGO CITY」，第一期D區餐飲將於明年上半年開幕。不過該購物中心量體龐大，是否出現磁吸效應，反排擠東區人流與消費者荷包？

大巨蛋「遠東SOGO CITY」，第一期D區餐飲將於明年上半年開幕，市場預估，遠東SOGO CITY有望成為串聯東區與信義區商圈的重要樞紐。圖／聯合報系資料照片

遠東SOGO CITY共分四區，A區一樓有零售和餐飲，B區為零售，C區地下街以辦公大樓以為主，D區則為大巨蛋外圍餐廳，其中部分餐廳規劃營業至半夜，SOGO CITY全區預計2025年開幕，市場預估，遠東SOGO CITY有望成為串聯東區與信義區商圈的重要樞紐。

徐佳馨指出，東區商圈與南西商圈共同點是「體質良好」，都有基本的過路客群，大型百貨與商圈達成共榮的前提是百貨量體不能太大，像是信義區齊聚各家百貨，自然排擠周邊零售；而中山南西商圈僅新光三越與誠品，但成功關鍵仍在商圈內特色零售商店林立，「商圈內的百貨當然可以集客與加分，像是周年慶等行銷活動，但零售店夠強，商圈繁榮才能可長可久。」

事實上，近幾年東區商圈已悄然發生「質變」，過去，東區商圈多以本地客為主，近年不論消費客群，或是商圈店家型態都已不同。

一名年輕創業的陳先生在東區商圈開業七年，曾經營居酒屋、咖啡店，目前經營一間豆漿店，為何沒在東區商圈蕭條時離開？他表示，「雖然現在與過往繁華時差十倍以上，但東區相較於中山南西商圈優勢是營業時段可以拉長、延長戰線。」他也指出，疫情前本地與外國客的比例約9：1，現在約7：3，來自歐美、東北、東南亞，為此也將店裡菜單多了日、韓、英、越南文等多國語言。

東區商圈發展協會理事長韓修和指出，近年商圈內商家型態出現四大改變。

1.「夜經濟」崛起：疫情前東區商圈餐酒館總數約20家，現在已到百家。 2.本土品牌搶市：國際品牌撤出東區，大型本土品牌紛紛進駐，如NET、ONE BOY、寶雅等。 3.年輕創業者入駐：舊茶街雖空置率仍高，但文創小店陸續進駐，去年僅11家，今年成長一倍來到22家，文創咖啡總數更達近60家。 4.異國料理齊聚：過去東區常見的燒烤、火鍋店退燒，取而代之的是酸菜魚、土耳其、印度、馬來西亞、越南等異國餐廳湧現。

看見高雄成功打造的展演商機，韓修和也串連東區店家推出憑票根的優惠活動，短短兩週就號召約100家業者響應。業者預估，待大巨蛋營運穩定，加上商圈串連打團體戰，整體業績有望成長五成。未來，也將計畫商圈店家與SOGO互通累積點數與搭配行銷活動，讓商圈共榮共好。東區商圈是否真迎來春燕？仍有待時間檢驗。

（本文出自2023.11.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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