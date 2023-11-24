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TOYOTA TOWN ACE 文藝復興三部曲榮獲 DSA 數位奇點獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA TOWN ACE以將唸歌、布袋戲、歌仔戲傳統文化結合現代影片創意手法與Rap等流行元素。和泰集團提供
TOYOTA TOWN ACE以將唸歌、布袋戲、歌仔戲傳統文化結合現代影片創意手法與Rap等流行元素。和泰集團提供

TOYOTA的客戶從20-70歲，行銷策略一定要多元化，才能滿足各種消費者的需求，行銷宣傳再度受到肯定，「TOYOTA TOWN ACE文藝復興三部曲」榮獲台灣數位媒體應用暨行銷協會 (DMA) 數位奇點獎，影片創意類別大獎。

台灣數位媒體應用暨行銷協會 (DMA) 於11月23日公佈第七屆「數位奇點獎 (Digital Singularity Award, DSA) 」得獎名單，TOYOTA TOWN ACE以將唸歌、布袋戲、歌仔戲傳統文化結合現代影片創意手法與Rap等流行元素，創作出的「TOWN ACE新•在地文藝復興三部曲」共三支創意影片，在493件報名作品中脫穎而出，榮獲最佳社群影片創意金獎、最佳內容娛樂銅獎、最佳品牌合作夥伴行銷銅獎，且同步摘下「影片創意類別」大獎等殊榮。

TOYOTA TOWN ACE自導入以來，不只是銷售傳捷報，各種行銷宣傳常常成為網路、社群的熱門議題，尤其，以傳統文化結合現代元素的大膽創意行銷，獲得消費者好評。

TOYOTA以對輕型商用車客群的了解，深耕客群喜愛的在地文化，將傳統藝術結合創新元素，把商品特色融入影片中與顧客溝通，在消費者心中留下深刻印象、並且於創意、策略目標、執行、影響效果等四面向獲評審團的肯定，因而獲選為數位奇點獎 「影片創意類別大獎」。

無論是運用傳統唸歌技藝，搭配復古創新的剪紙工藝，吟唱出TOWN ACE貨卡超乎想像的商品賣點的「唸歌篇」；到以台灣著名的布袋戲文化，將TOWN ACE貨卡化身英雄，透過一路披荊斬棘、降妖除魔，帶出高載重、省油、安全等商品優勢的「超時空戰記」；又或是結合薛平貴與王寶釧歌仔戲曲與Rap元素，以「TOWN ACE廂型車 過三關」描述TOWN ACE廂型車以安全、省油、大空間等三大特點協助薛平貴過三關、順利回到中原，這三支系列影片在社群網路中累積觀看次數近300萬次，除了引起市場熱烈迴響外，也成功帶動商品銷售。

TOYOTA TOWN ACE自導入以來，以傳統文化結合現代元素的大膽創意行銷，獲得消費者好評。和泰集團提供
TOYOTA TOWN ACE自導入以來，以傳統文化結合現代元素的大膽創意行銷，獲得消費者好評。和泰集團提供
TOYOTA TOWN ACE文藝復興三部曲，榮獲DSA數位奇點獎影片創意類別大獎。和泰集團提供
TOYOTA TOWN ACE文藝復興三部曲，榮獲DSA數位奇點獎影片創意類別大獎。和泰集團提供

社群 消費

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