巨蛋掀三大利多！全台這顆「蛋」房價增8成漲最多

亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋開打，巨蛋場館是否能帶來人潮和房市錢潮？台灣房屋根據實價登錄資料，統計全台六大巨蛋近五年周邊房價漲幅，結果全面收紅，其中「竹北巨蛋」今年單價達41.6萬元，較2018年的23萬元成長約8成，漲幅高居第一。

近期頻頻舉辦大咖演唱會的高雄巨蛋則奪下亞軍，近五年房價上漲了41.7%；國內第一座巨蛋場館的桃園巨蛋，亦以近3成漲幅位居第三；即將啟用的台北大巨蛋，房價也響起漲聲，今年均價與2018年相比提升了15%，名列第四。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，巨蛋場館的容留人數多，活動規模大，常讓人對周遭的居住安寧，以及散場時的交通產生疑慮；但巨蛋也具有三大利多，帶動房價向上發展。

第一，公建題材多，作為大型活動場館，周邊會闢建聯外道路、大眾接駁等交通配套以利疏散，且巨蛋場館多半採綜合體育園區規劃，鄰近規劃運動中心、田徑場等設施，大幅提升休閒機能，頗吸引家庭型的購屋族群。

第二，展演商機多，巨蛋多半結合體育場館，和大型展會場地，吸納豐沛的展演商機，也帶動周邊商圈發展。

第三，企業投資多，巨蛋挾帶的展演商機，有利吸引企業投資，竹北巨蛋就曾有企業買下冠名權，部分巨蛋園區規劃時，就融入商場開發招商引資，帶旺內需商機。

台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞表示，竹北巨蛋近年價漲8成，是因該場館就在當前竹北發展最熱絡縣二重劃區。坐擁新竹縣體育園區的縣二，西臨國道1號竹北交流道，東接高鐵特區，就地理位置而言，可說是竹北的市中心；且縣二近年接連開設了遠百、享平方等百貨商場，成為竹北娛樂消費的核心，隨著商圈發展日盛，房價也不斷走高，近五年均價一路從2字頭漲破4字頭，預售新案更可見6字頭價碼，漲幅相當可觀。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，即將啟用的台北大巨蛋，近5年周邊房價漲幅15%，在六大巨蛋中不算亮眼，主要是大巨蛋曾經歷停工，使利多蒙上不確定性，如今建設已成真，未來還有遠東百貨開幕的前景可期，房價走勢也可望有更豐富的想像空間。 全台各地巨蛋近年房價統計。資料來源／台灣房屋

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