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Q3房價、房貸創新高！晚10年買房 面積縮水還貴約300萬

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圖片來源：Freepik
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許多網友哀嘆，現在買房越來越困難，房價及房貸持續飆漲，想成為有殼一族，除了必須籌備頭期款外，還要有心理準備扛下高額房貸，根據聯徵中心統計，全台購屋的房價及房貸金額雙創新高，第三季平均購置總價約1340萬元，平均房貸金額高達964萬元，房貸逼近千萬大關，相較於10年前，民眾買到的房子面積少了2坪多，但是房貸卻增加了257萬元，房價則增加近300萬元；此外，第三季樣本數總共4.7萬件，為近6季最多，顯示市場買氣回溫。

房價高漲主因為買家都不殺價？　網友：要漲要跌都是政策決定

網友於PTT發表自己近3年的觀察，認為房價會越來越高，主要是因為買家真的太有錢，連殺價都不殺，賣家怎麼出就怎麼買，貼文一出引起網友熱烈討論。有網友表示「好的物件的確只漲不跌」、「每年1至2%通膨率，房價怎麼可能原地踏步」、「前兩年多頭時，買方為了搶物件還加到超過開價」，但也有網友持不同看法，認為「房價要漲要跌都是政策決定，沒有所謂的一定會怎樣」。

針對買房大家還關注了哪些？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近三個月內「買房關注話題」的熱門關鍵字，許多網友在討論買不起、房價、房貸、房市、負擔等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

高房價壓力不減反增　首購族投奔新青安政策 

對於房價及房貸突破新高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，若從國人新購置房屋貸款統計來看，房價依舊呈現高檔不墜，對比第三季的買賣移轉棟數也開始轉為年增，顯示市場交易回穩，另外房貸樣本數創下六季新高，推估與新青安政策穩住剛性買盤有關。根據8至10月新青安已安撥貸1.25萬戶，相當於每月約4千餘戶，不過與第二季相比房貸增加約1400戶，顯示應有不少首購族，選擇放棄一般民間房貸，投奔新青安政策的懷抱。

高房價的壓力依舊存在，即便歷經央行5次升息，房貸利率站回2%世代，然而房價並沒有因為資金成本增加，而出現疲軟趨勢，民眾只能選擇長年期貸款，或是選擇小一點的住宅因應，針對首購族則建議利用新青安方式，幫忙減輕利息負擔

image source：《網路溫度計》製圖（資料來源：聯徵中心網站）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月25日至2023年11月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『買房關注話題』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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