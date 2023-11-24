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屋齡30年以上老屋申貸件數逆勢增逾千件 專家點3大原因

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

打炒房、升息等影響下，今年國內房市交易量降溫，據聯徵中心最新資料，今年前三季全台新增房貸件數為13.2萬件，與去年同期的13.9萬件相比，減少了近7千件，減幅約為4.9%，不過進一步觀察不同屋齡的申貸情況，屋齡30年以上中古屋的申貸件數竟從31,216件增加到32,553件，是唯一逆勢成長的購屋屋齡。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，中古屋有入手門檻低、坪數實在的優勢，再加上預售屋限制預約轉售已正式上路，現階段著手布局中古屋市場的購屋民眾的確有增多跡象。

黃勝暉指出，今年前三季屋齡30年以上中古屋申貸件數逆勢成長推估主要有以下三個方面的原因。

第一，近年來新建案價格帶頭猛漲，以台北市為例，依據聯徵中心統計，今年Q2台北市屋齡3年以下新建案的平均鑑估值約為3,218.4萬元，而屋齡30年以上中古屋的平均鑑估值僅為1,977.1萬元，二者之間的價格落差超過1,000萬，在比價效應下，有預算考量的購屋民眾大多都會首選價格更親民的中古屋。

第二，現在的預售屋、新成屋公設比動輒30%以上，而且每個月的管理費日積月累下來也是一筆不小開銷，反觀中古屋的公設比通常都非常低，甚至有一些老公寓為零公設比，購屋民眾不用花大錢買虛坪，CP值確實相對更高。

第三，前幾年全台房市一片火熱，預售屋市場更是淪為投資客短炒的重災區，但隨著平均地權條例修正案的正式上路，針對預售屋的投機行為已有所收斂，部分投資族群會轉而購買價格便宜、屋況較差的中古屋，經過重新整理後再以高價出售。

黃勝暉表示，新屋、老屋各具優勢，購屋民眾應從自身實際需求出發，選擇最適合自己的物件。不過，對於打算購買中古屋的民眾來說，屋齡較高的中古屋經常伴有漏水、壁癌、管線老化等問題，甚至還可能出現海砂屋、輻射屋，有些瑕疵可以通過實地走訪辨別，但還有部分瑕疵沒那麼容易分辨，建議購屋民眾應在專業人士的陪同下看屋，或可以透過房仲人員提供的《不動產說明書》，充分瞭解標的物現況。

近一年不同屋齡住宅新增房貸件數。資料來源／東森房屋
近一年不同屋齡住宅新增房貸件數。資料來源／東森房屋

預售屋 房市

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